شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية يختتم فعالياته بالقلعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الرابعة عشرة (الاستثنائية) لعام 2021 تحت شعار "رسالة سلام إلى العالم" على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، في تمام الساعة الثامنة مساء، والذى أقيم تحت رعاية وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة، وبالتعاون مع وزارة الاّثار والسياحة، وهيئة التنشيط السياحي.

وشارك في المهرجان 33 فرقة في الورشة التي تضم فرق مصرية وفرق من السفارات الأجنبية المقيمة بمصر وكذلك دول الأردن ورومانيا وفرنسا واليونان وإسبانيا وإندونيسيا وصربيا والسودان وبنجلاديش وجنوب السودان ولبنان واليمن وفلسطين وباكستان ومصر، تحل دولة الأردن ضيف شرف المهرجان، كما يحتفي المهرجان بالجمهورية التونسية.

وقد أسس المهرجان الفنان انتصار عبد الفتاح، ولأول مرة في هذه الدورة الاستثنائية ذهب المهرجان إلى حلوان وتحديداً قصر الأميرة خديجة الأثرى التابع لمكتبة الأسكندرية، كما ذهب أيضا ولأول مرة إلى مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط في احتفالية كبرى بكنيسة سانت كاترين وذلك للتأكيد على التواصل الإنسانى والرسالة التنويرية للمهرجان.