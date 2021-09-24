شكرا لقرائتكم خبر عن العرض المسرحى "دخان" يفوز بجائزة أفضل مخرج وممثل فى مهرجان نقابة المهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت مسرحية "دخان" بجائزة أفضل عرض مسرحى من مهرجان نقابة المهن التمثيلية في دورته السادسة برئاسة الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، كما حصد العرض أيضا جائزة أفضل مخرج وممثل والتي ذهبت للفنان الشاب علاء هلال، والمسرحية من تأليف ميخائيل رومان ورؤية درامدرج محمد يوسف المنصورى، وذلك في ضوء تشجيع النقابة للوجود الشابة.

وتكونت لجنة التحكيم من نخبة من المبدعين منهم، الفنانة فردوس عبد الحميد، المخرج أحمد خالد موسى، السيناريست أمين جمال، والسيناريست محمود حمدان، والمخرج أحمد حامد، والمخرج مصطفى فكرى، ومهندس الديكور مصطفى حامد، ومصطفى سليم رئيس قسم الدراما والنقد في المعهد العالى للفنون المسرحية

وغاب النجم مصطفى شعبان عن تكريم الفائزين بجوائز أفضل ممثل وممثلة في حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، الذي أقيم على خشبة مسرح النهار، وحرص على الحضور النجمة ليلى طاهر التي تم تكريمها، وحضر أيضا، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وإيهاب فهمي وسامي مغاوري وأحمد سلامة ومدير المهرجان سامح بسيوني ولقاء سويدان.

وافتتح الأسبوع الماضى الدورة السادسة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية على مسرح النهار، وذلك بحضور كل من رئيس المهرجان دكتور أشرف زكى، ومدير المهرجان الفنان سامح بسيونى والفنانة فردوس عبد الحميد، والفنان محمود حميدة، ومصمم الاستعراضات الفنان عاطف عوض، الفنان أحمد سلامة، وباقة من فنانى المسرح فى مصر، وبدأ حفل الافتتاح بإهداء مقدمى الحفل بورتريه كنوع من أنواع التكريم للفنان ورئيس المهرجان دكتور أشرف زكى.

وألقى رئيس المهرجان دكتور أشرف زكى كلمته الذى أكد فيها أن الهدف الأساسي من المهرجان هو تفريغ الطاقات الإبداعية وخرج من المهرجان العديد من المواهب فى السينما والتلفزيون، وتابع: الرعاة هم أساس قيام المهرجان، والمهرجان تكلف مبالغ رمزية وقد بدأ بمبلغ 100 ألف جنيه فقط، وأشكر المخرج أحمد خالد موسى لمجهوده الكبير فى هذا المهرجان.