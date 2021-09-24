جميلة عوض تكشف لـ"الخليج 365" حقيقة وجود "مجنون جميلة".. وتؤكد: لست ضد زواج الصالونات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- عمر هشام:

قالت الفنانة جميلة عوض، إن المقصود من اسم فيلمها "عروستي" معنيين، الأول العروسة، والثاني اللعبة الموجودة بالفيلم، لافتة أنها أحبت المشاركة فيه، كونه عملا خفيفًا في وقت كانت تشارك فيه بأكثر من عمل "تقيل": "كان يهمني أكون بمثل وبعمل حاجة وأنا مستمتعة".

وأضافت في تصريحات لـ"الخليج 365": "أحمد حاتم يبان من الناس الباد بوي، بس هو من اكتر الناس الطيبة المحترمة جدا ويساعد زملائه جدا، في الشغل لما تقترحي حاجة ناس تقولك مش حلو أحمد حاتم دايما متعاون ويظبط الدنيا على الاقتراحات بتاعتنا".

وردًا إذا كانت مع أم ضد زواج الصالونات: "لست ضد زواج الصالونات، لكن الفيلم يتحدث أيضًا عن فتاة تقوم بلعبة على الشاب الذي تريد الارتباط به، لتتأكد إذا كان يصلح أم لا"، لافت أنها لم تعش تجربة أن يتقدم لها شخص على طريقة الصالونات لطلب الزواج منها "اتقدمولي على الانستجرام".

وعن الرسائل التي تأتيها من معجبين يعرضون عليها الزواج عبر "إنستجرام"، أوضحت جميلة "بتبقى حاجات لذيذة"، كما أبدت خجلها من الرد على سؤال إذا كان هناك من بينهم من يمكن أن نطلق عليه "مجنون جميلة": "حاسة اني مكسوفة أقول آه، بيبقى فيه ناس لذيذة مش عارفة هما بيتكلموا بجد ولا إيه، بس بلاقيهم بيقولوا أنا عايش في البلد الفلانية وبشتغل كذا، ومش هقعدك في البيت".

جميلة أشارت إلى عدم معرفتها بموعد طرح فيلمها "المحكمة" مع المخرج محمد أمين، والمنتج أحمد السبكي: "انتهيت من الفيلم بعد انتهائي من مسلسل (حرب أهلية)، والحاج أحمد السبكي هو من يغير ميعاد طرح العمل"، لافتة أن العمل يشبه فيلمي "الفرح" و"كباريه"، إذ تدور أحداثه في مكان واحد، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين، مساحة أدوارهم واحدة، مشددة على أنها تلعب دورًا لم يتم تقديمه من قبل، مثلما قدمت في مسلسل "إلا أنا" شخصية جديدة، ومعاناة مصابي البهاق.

"عروستي" تأليف مصطفى البربري، إخراج محمد بكير، بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، مروان يونس، زينب غريب، وندى أكرم.