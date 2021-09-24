أول صورة لياسمين عبدالعزيز بعد أزمتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بأول صورة لها منذ أزمتها الصحية التي عانت منها على مدار شهرين تقريبًا.

وظهرت ياسمين في الصورة تتوسط طبيبين من رحلة علاجها في سويسرا، موجهة الشكر لهما، ومعلقة "الحمد لله الذي شفانا وعفانا".

وحرص على التعليق على صورتها عدد كبير من النجوم، بينهم الفنانة منى زكي، التي كتبت "ألف حمد وشكر"، وعلقت الفنانة كندة علوش "ألف ألف الحمد لله حبيبتي"، وقالت الفنانة نادية الجندي "حمد الله على سلامتك يا حبيبتي، نورتي مصر".

الفنانة ياسمين عبدالعزيز عادت قبل ساعات إلى القاهرة بعد شفائها، عقب رحلة علاج في سويسرا، ونشرت عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، صورة لباب غرفتها بالمستشفى الذي حمل رقم 418، بإشارة لتوديعه بعد تعافيها.

وكان الفنان وائل عبدالعزيز شقيق ياسمين، أعلن عن عودتها إلى القاهرة بعد رحلة علاج في سويسرا، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "حمد الله على السلامة يا روحي.. نورتي مصر والدنيا كلها، ربنا يحميكي ويحافظ عليكي ويسعدك يا رب".

بدأت رحلة ياسمين مع المرض مع مطالبة زوجها الفنان أحمد العوضي الجمهور يوم 17 يوليو الماضي، بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية.

وغادرت ياسمين عبدالعزيز، مطار القاهرة الدولي، في 10 أغسطس الماضي، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية.