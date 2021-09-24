شيرين سليمان تعود ببرنامج "spotlight" على "صدى البلد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد المذيعة شيرين سليمان للعودة إلى شاشة التليفزيون، من خلال برنامجها الجديد "spotlight"، المقرر عرضه على قناة صدى البلد، تستضيف من خلاله نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

ويتضمن البرنامج كواليس الأعمال الفنية والأخبار الحصرية التي تستعرضها لأول مرة، كما تقدم مجموعة من الفقرات الفنية التي تناقش من خلالها أهم الموضوعات التي تخص الوسط الفني ونجوم الدراما المصرية والعربية والعالمية.

شيرين سليمان قدمت من قبل العديد من البرامج الفنية التي حققت نجاحا خلال العشر سنوات الماضية، استضافت من خلالها العديد من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، كما قامت بالتغطية الإعلامية للعديد من المهرجانات السينمائية والموسيقية الدولية.