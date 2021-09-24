بعد إجرائه لعملية ثانية.. خروج نضال الشافعي من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت هند محمد علي، عن آخر تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنان نضال الشافعي.

وقالت زوجة نضال الشافعي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "نضال خرج من المستشفى أمس، بناءً على قرار الطبيب المعالج، بعد تأكده من استقرار حالته الصحية".

وأضافت: "لا نعلم إذا كانت هناك عمليات أخرى أم لا، ولكن حتى الآن الأطباء لم يخبرونا بوجود عمليات أخرى في المستقبل، وإن شاء الله لن نحتاج إليها".

وكان الفنان نضال الشافعي، قد وجه رسالة إلى جمهوره طالبهم خلالها بالدعاء له قبل خضوعه لعملية جراحية ثانية، حيث كتب عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "من فضل الله عليّ أن رزقني بأحباء مثلكم دعوا لي في العملية السابقة، وفي انتظار دعواتكم حيث سأُجري العملية الثانية إن شاء الله.. اللهم اشفني وأشف كل مريض شفاء لا يغادر سقما شفاء عاجل غير آجل".

وتعرض الفنان نضال الشافعي، الفترة الماضية، لأزمة صحية نُقل على إثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة، وأجرى على إثرها جراحة نتيجة انفجار جزء في القولون.

جدير بالذكر أن نضال الشافعي يشارك في تصوير فيلم "ميني بار" مع النجوم: صلاح عبدالله، منة فضالي، راندا البحيري، صبري عبدالمنعم، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، ومحمد أوتاكا وغيرهم، سيناريو وحوار طارق رمضان، ومن إخراج محمد خضري، وإشراف عام على الإخراج عادل الأعصر.