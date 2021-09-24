الفنانة ياسمين عبد العزيز تنشر أول صورة لها خلال علاجها في سويسرا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 24 ثانية

نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، أول صورة لها أثناء رحلة علاجها في سويسرا، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “انستغرام”، برفقة الطبيبين اللذين أشرفا على متابعة حالتها الصحية هناك.

وعلقت ياسمين على الصورة، قائلة: “شكراً للدكاترة دكتور سماراس ودكتور سورافيا.. الحمد لله الذي شفانا وعفانا”.

وكانت عبد العزيز غادرت القاهرة في أغسطس الماضي متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى سويسرا، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في يوليو الماضي.