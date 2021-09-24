زينة مكي: “هالإنسان حالياً مصدر قوة وإلهام لإلي”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2021 2:35 مساءً

شاركت الممثلة زينة مكي متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي فرحتها وفخرها بترشيح مسلسل الحلقات القصيرة Beirut607 لجائزة الايمي.

وقالت زينة معلقة على الصورة: “من سنة تقريباً صوّرنا سلسلة أفلام قصيرة بتحكي عن أحداث حقيقية عن انفجار مرفأ بيروت ما كانت التجربة سهلة أبداً.. كانت بتوجّع بس أثرها على قلبي كبير و بحياتي ما رح انساها..اشتغلت مع المخرجة كارولين لبكي على احدى هالأفلام القصيرة يللي كانت عن فوج اطفاء بيروت”.

وأضافت: “رحنا لهونيك.. تعرّفت عليهن.. سمعت تفاصيل شو صار معن.. وخلال تصويري قررت اتعرّف على خطيب البطلة سحر فارس لأنّو حسّيتها معي كل الوقت.. بكل تفصيلة..‎ وهالإنسان حالياً مصدر قوة كبير وإلهام لإلي”.