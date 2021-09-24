زينة مكي: “هالإنسان حالياً مصدر قوة وإلهام لإلي”

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2021 2:35 مساءً
زينة مكي
شاركت الممثلة زينة مكي متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي فرحتها وفخرها بترشيح مسلسل الحلقات القصيرة Beirut607 لجائزة الايمي.
وقالت زينة معلقة على الصورة: “من سنة تقريباً صوّرنا سلسلة أفلام قصيرة بتحكي عن أحداث حقيقية عن انفجار مرفأ بيروت ما كانت التجربة سهلة أبداً.. كانت بتوجّع بس أثرها على قلبي كبير و بحياتي ما رح انساها..اشتغلت مع المخرجة كارولين لبكي على احدى هالأفلام القصيرة يللي كانت عن فوج اطفاء بيروت”.
وأضافت: “رحنا لهونيك.. تعرّفت عليهن.. سمعت تفاصيل شو صار معن.. وخلال تصويري قررت اتعرّف على خطيب البطلة سحر فارس لأنّو حسّيتها معي كل الوقت.. بكل تفصيلة.. وهالإنسان حالياً مصدر قوة كبير وإلهام لإلي”.