بالفيديو: هذه أكثر السجون إجراما في العالم.. معتقلوها لن يروا الشمس مجددا !

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 5 ساعات

آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2021 2:32 مساءً

تُعد السجون لتكون مكانًا للمجرمين وبعضها مصمم لإيواء الأفراد الأكثر عنفًا في العالم. يشكل هؤلاء المجرمون العنيفون أكبر تهديد للمجتمع ، وفي حين تمتلئ بعض السجون بالعنف ، فإن البعض الآخر مليء بالقذارة والمرض والعنف.

سجن بانج كوانغ

يُطلق على سجن بانج كوانغ ، الذي يقع على بعد حوالي سبعة أميال من بانكوك، تايلاند، اسم بانكوك هيلتون. ومع ذلك ، فهو أبعد مكان من الفندق. هذا السجن أشد من غيره لأنه معروف بالتعذيب المنتظم لنزلاءه. إلى جانب التعذيب يحشر السجناء في زنزانات صغيرة.

يتم إعطاء الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بهم بضع ساعات قبل تخديرهم حتى وفاتهم. كل هؤلاء السجناء يرتدون قيود حول أرجلهم للأشهر الثلاثة الأولى من عقوبتهم. هذا هو إلى حد بعيد واحد من أكثر السجون المتشدده على هذا الكوكب.

سجن جزيرة رايكرز – الولايات المتحدة الأمريكية

يُعَد سجن جزيرة رايكرز أسطورة عندما نتحدث عن أعمال العنف داخل السجون. فقد صرّح العديد من حراسه بأنهم يخافون على حياتهم بسبب الجرائم التي تتم خلف قضبانه. ويبلغ عدد الحراس في سجن جزيرة رايكرز 9،000

أما الموظفين المدنيين فيبلغ عددهم 1،500. وقد تعرضت الحكومة الأمريكية لعديد من الدعاوى بسبب الظروف السيئة داخل هذا السجن الذي يُعد من أسوأ سجون الولايات المتحدة الأمريكية.

سجن سان كوينتن

هو أقدم سجن في ولاية كاليفورنيا وقد أُنشأ في عام 1852. وعلى الرغم من إحتوائه على غرفة للغاز إلا أن جميع عمليات الإعدام فيه تتم بإستخدام الحقنة السامة.

ولقد شهد هذا السجن العديد من أحداث العنف كان آخرها عام 2006 عندما جُرِح أكثر من 100 سجين وقُتِل إثنين منهم لأسباب عنصرية.

سجن لاسابانيتا – فنزويلا

يتسع سجن لاسابانيتا في فنزويلا إلى 15،000 سجين ولكن يقطنه اليوم أكثر من 25،000 منهم. وقد عُرِف هذا السجن بأحداثه الدموية على مر السنين، ففي عام 1994 قُتِل 180 سجين في أحداث عنف. وفي السنة التالية إندلعت أحداث عنف أدت إلى مقتل 196 سجينا وجرح 624 منهم.

سجن جيتاراما – رواندا

يُلقّب سجن جيتاراما في رواندا بـ«جهنم على الأرض»، فعلى الرغم من أنه صُمّم لإستيعاب 500 شخص إلا أنه يحتوي اليوم على 6،000 سجين.

وبسبب هذا العدد الهائل من السجناء، يضطر معظمهم لقضاء أوقاتهم وهم وواقفون مما يؤدي إلى تعفن أرجلهم. وتنتشر الأمراض والإلتهابات بين السجناء ويتعرض معظمهم لبتر أطرافهم لإنقاذ حياتهم.