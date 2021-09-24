انفصال جيسون ديرولو عن حبيبته بعد 4 أشهر من إنجاب طفلهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن المغني الأميركي انفصاله عن المؤثرة الأميركية و”التيك توكر” جينا فرومز يوم الخميس الواقع فيه 23 أيلول (سبتمبر) من خلال تغريدةٍ نشرها على “تويتر”. وأكّد ديرولو على أنه وحبيبته السابقة يركّزان على تربية ابنهما جيسون كينغ (4 أشهر).

وكتب ديرولو في التغريدة: “جينا أمٌ ممتازةٌ لكنّنا نشعر بأنّ انفصالنا في الوقت الحالي سيسمح لنا بأن نكون النسخة الأفضل من أنفسنا وأن نكون والدين ممتازين لطفلنا. وأرجو منكم احترام خصوصيتنا”.

ويعدّ هذا الانفصال غريباً ومفاجئاً في علاقة الثنائي المنفصل. فقبل تغريدة ديرولو بيوم واحدٍ، نشرت فرومز صورةً على حسابها على “انستغرام” تمدح فيها ديرولو لمناسبة عيد ميلاده، ثم مسحتها في ما بعد. وكانت صانعة المحتوى قد كتبت على الصورة المحذوفة: “أنت أكثر شخصٍ وسيمٍ ومجتهدٍ وموهوبٍ ومضحكٍ ومحبٍ أعرفه. أنت تكملّني بالفعل وأنا ممتنةٌ للحب الذي يجمعنا وسعيدةٌ بك وبطفلنا وأتوق لمشاركة المزيد من الذكريات معكما”.

تعرف ديرولو إلى جينا في نادٍ رياضي قبل جائحة كورونا. وفي خلال الحجر الصّحي، اكتسب الثنائي قاعدة معجبين كبيرة على “تيك توك” بفضل الفيديوات والمقالب التي ينشرونها معاً.

ورزق الثنائي المنفصل بصبي في شهر أيار (مايو) من عام 2021.