انتهاء أزمة مسلسل روبي “شقة 6”.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت سعاد القاضي أحد مؤلفي مسلسل “شقة 6” عن التصالح بين أطراف العمل، بعد الأزمة التي اندلعت الأيام الماضية نتيجة التغييرات التي طرأت على النصّ الأصلي للسيناريو، وتبادل التراشقات اللفظية بينهم وبين المخرج محمود كامل.

وكتبت، عبر “فايسبوك”: “تحت رعاية الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، اجتمعت أسرة مسلسل شقة 6، المؤلفون محمود وحيد، سعاد القاضي، رفيق القاضي، ودعاء حلمي”.

وأضافت: “وأعربت كل الأطراف احترامها الطرف الآخر، وتمت تصفية سوء التفاهم وإيضاح الحقائق كافة التي تسببت في ذلك، وأظهر كل طرف التقدير والاحترام والاعتراف بمجهود كل الأطراف”.

وتدور أحداث العمل في إطار من الرعب، حيث يفاجأ سكان العقار بحدوث أشياء غريبة بشقة 6، من بطولة روبي، صلاح عبدالله، سما إبراهيم، تامر نبيل، حمزة العيلي، هاني عادل، أحمد حاتم، محمود البزاوي، ملك قورة، رحاب الجمل، فيدرا، محمد التاجي، والطفلة ريم عبدالقادر، وإخراج محمود كامل.