شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تنضم لقائمة نجوم جسدوا معاناة فاقدى البصر.. أشهرهم أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد شخصية "الكفيف" تحديا كبيرا لأى ممثل مهما كانت مهارته وأدواته وذلك يعود للأسماء الكبيرة من الفنانين الذين جسدوا شخصية الكفيف، ففى السينما محمود عبد العزيز "الكيت كات" والدراما أحمد زكى فى "الأيام" وفى المسرح محمد صبحى قدمها فى "وجهة نظر"، لذلك يفكر الممثل قبل أن يخاطر ويوافق على الدور، لأن تلك الأسماء التي ذكرناها سلفًا "قفلت الشخصية" بلغة أهل الفن.

الفنانة صابرين خاضت التحدى بعد تجسيدها لشخصية "ضريرة" فى حكاية "واحد فى المية" ضمن حكايات مسلسل "زى القمر" وتبث من خلالها رسالة مفادها ألا تفقد الأمل والتفاؤل فى الحياة حتى لو كان نسبته "واحد فى المية"، وبذلك تنضم صابرين لقائمة النجوم الذين جسدوا شخصية فاقدى البصر والذين نسلط عليهم الضوء فى السطور التالية.

الشيخ حسنى "الكيت كات"

قدم النجم الكبير الساحر محمود عبد العزيز شخصية "الشيخ حسني" في فيلم الكيت كات وهو واحد من أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهو من وحي رواية "مالك الحزين" للروائي إبراهيم أصلان، سيناريو وإخراج داوود عبد السيد، إنتاج حسين القلا، ومعظم أحداث الفيلم صُورت في حي الكيت كات.

وكانت رسالة فيلم الكيت كات هو الدعوة لتحدي العجز من خلال صانع البهجة الشيخ حسني الذي فاقت إرادته الصلبة عجزه في تحدي لا يقوى عليه الأصحاء، خلال التصوير كان محمود عبد العزيز يرتدي عدسات لاصقة في عينيه ليُضيف مصداقية لشخصية الرجل الذي فقد بصره رغم أنها كانت تضايقه إلا أنه كان يُصر على ارتدائها ، وكان يسير طوال الوقت مُغمض العينين.

سعيد المصرى فى "أمير الظلام"

الفنان القدير عادل إمام، جسد هو الأخر دور الكفيف من خلال شخصية "سعيد المصرى" فى فيلم أمير الظلام، تدور أحداثه حول "سعيد" الكفيف الذى كان بطلا من أبطال حرب أكتوبر وفقد بصره، فيضطر للذهاب لإحدى دور المكفوفين ويندمج مع الشباب النزلاء فى الدار والذين يعتبرونه أخاهم الأكبر، وهو دائم الخلاف مع مدير الدار لمنعه من الخروج لمقابلة سيدة تعرف عليها فى إحدى جولاته، وتتصاعد الأحداث حتى يعرف أن ضيفا سيمر من أمام الدار، وأن هناك مافيا تحاول قتله فيحاول منعها وينجح فى ذلك.

أحمد زكى وشخصية طه حسين

جسّد النمر الأسود "أحمد زكي" دور عميد الأدب العربي طه حسين، في واحد من أهم المسلسلات على الشاشة المصرية وهو "الأيام"، في 13 حلقة أُنتجت في العام 1979.

وتناول مسلسل الأيام قصة حياة عميد الأدب العربي، التي دوّنها في كتاب يحمل الاسم ذاته، وشارك في البطولة محمود المليجي، أمينة رزق، حمدي غيث، حسين الشربيني، صفية العمري، يحيى شاهين، وسامي فهمي.

مسرحية "وجهة نظر"

وفى المسرح تناول الفنان محمد صبحى قضية المكفوفين من خلال مسرحية وجهة نظر، التى تدور حول مجموعة من كفيفى البصر الذين يقيمون فى مكان أشبه بالجحيم ولا تحيطهم أى نوع من الرعاية لحالتهم الصعبة ويأتى لهم عرفة الشواف الأعمى الذى كان فى السجن وخرج فيأتى إليهم ويقودهم ويصبح قائدهم ويحاول كشف رئيس الهيئة الذى لا يهتم بهم ولا يعطيهم نقودهم ومع محاولات كوميدية كثيرة يوقعون به فى النهاية وتقفل الهيئة وكل منهم ينصرف فى طريقة.

صالح سليم فى "الشموع السوداء"

ببراعة شديدة جسد النجم الراحل المايسترو صالح سليم دور الكفيف من خلال شخصية "أحمد عاصم" فى فيلم الشموع السوداء، التى تدور أحداثه حول "إيمان" التى جسدتها نجاة الصغيرة للعمل كممرضة لأحمد عاصم، الذى قرر العيش مع والدته فى الريف بعد أن أصيب فى حادث وهو على حصانه أدى إلى فقده بصره، كما أنه يعانى أزمة نفسية بعد أن جُرح قلبه من قصة حب قديمة، فلم يعد يثق فى أى امرأة مهما كانت، ويرفض أن تعاونه ممرضة فى حياته، من هنا جاءت حدة طباع وقسوة سلوكه مع النساء خاصة إيمان، لكن تمر الأيام وتنمو علاقة طيبة بين أحمد وإيمان، وكثيرًا ما كانا يتحدثان فى الشعر والأدب، ارتاحت الأم لهذه العلاقة، وقررت السفر للعلاج فى الخارج.

مصباح فى "تاجر السعادة"

برع الفنان الراحل خالد صالح فى أداء دور الكفيف، فظهر ذلك من خلال دوره فى مسلسل تاجر السعادة من خلال شخصية "مصباح" بائع الخواتم الكفيف الذى لم يكمل دراسته الأزهرية، وبرغم من فقد بصره إلا أنه لم يفقد البصيرة فى التعامل مع المحيطين به، حيث يعتمد أهل حارته عليه فى حل مشاكلهم، ويزعم أنه ولى وصاحب كرامات، فيلتف حوله أهل المنطقة التى يعيش بها.