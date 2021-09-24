سلاف فواخرجي برسالة مؤثرة لوالدها الراحل: “شو يعني ادخل البيت وما شوفك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم تمض أيام قليلة على رحيل والد النجمة السورية سلاف فواخرجي وانتهاء مراسم الدفن و العزاء حتى استذكرت سلاف والدها بكلمات مؤثرة مؤكدة أنها لا تستطيع أن تنسى ذكرياته و حضوره في المنزل.

ونشرت سلاف صورة لوالدها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وعلّقت عليها: “شو يعني ادخل البيت و ماشوفك.. شو يعني دور عليك وما اتبارك بوشك.. شو يعني ما إوعى الصبح ع اسمي من تمك.. شو يعني يبقى الصدى ويغيب صوتك.. شو يعني انت مالك هون بس مّلّلي الدنيه عطرك.. وشو يعني يمرق وقت وماتكون وقتي واحمل همك.. وشو يعني بطّل اعمل صبي حلاق واحلقلك.. شو يعني ساعتك ع جنب ومانها بإيدك.. شو يعني كتابك مسكّر وباردة مكتبتك… قميصك المكوي بزيادة وبيجامتك وتفاصيلك “.

وتابعت سلاف نعي والدها والتعبير عن حزنها بكلمات مؤثرة وأضافت: ” الزيتونة كانت ناطرة أول مطرة.. انجرح المطر بروحتك، ونشفت العنب بطّل حلو ومنه الدمع أحمر.. والصبار زاد شوكه قهر وأسى بعدك والياسمينة دبلت على غيابك مش مصدقة وبعدها عالباب ناطرتك.. يابابا… كنت ضل شوي… اشتقت شمك لو عشت العمر عمرين، بحاجتك وبيبقى بكير وبعد بكير وماشبعت منك “.

يشار إلى أن والد سلاف كان قد توفي قبل أيام ونعته سلاف وشارك عدد كبير من النجوم و النجمات السوريين بعزاء والدها الذي أقيم في العاصمة السورية دمشق.