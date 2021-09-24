نيللي كريم تقدم نصيحة لابنتها من عصارة تجاربها في الزواج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجَّهت النجمة المصرية نيللي كريم نصيحةً إلى ابنتها عند البدء في التفكير بالزواج وتكوين أسرة وحياة جديدة، وذلك انطلاقاً من عصارة تجاربها في الزواج أكثر من مرة، حيث لخَّصت نيللي تلك النصيحة بقولها: “حبي نفسك”.

وفسَّرت نيللي كريم نصيحتها تلك من خلال مقابلة تلفزيونية عبر برنامج “يوم ليك”، الذي عُرض عبر شاشة قناة الحياة، بقولها: “لما بنتي تكبر وتيجي تتجوز هقولها اهتمي بنفسكِ الأول خلي بالكِ من نفسكِ.. من كيانكِ.. حبي نفسكِ.. اسعدي نفسكِ لما تلاقي الشخص المناسب مش هيزود سعادتكِ عشان مفيش شخص بيزود سعادة حد.. لكن هيضيفلكِ مش هينقص منكِ ساعتها اتجوزيه”.

وعقَّبت نيللي كريم أنها تعتبر أنه لا أحد يسعد الآخر، وكل شخص لابد أن يكون سعيداً من تلقاء نفسه، ولديه أشياء يقوم بها مع نفسه تجعله يشعر بالسعادة، مردفةً أنَّ أغلب الفتيات تنتظر الزواج بغرض أن يسعدها زوجها، وأضافت: “محدش بيعمل حاجة لحد.. أنتِ اللي بتعملي ده”.

وبيَّنت أنَّ الحب يأتي فيما بعد للشخص الآخر، والأهم هو حب النفس، مستطردةً أنَّ بعض الفتيات يقعنَّ في الزواج من دون الحصول على الكيان أولاً، وبيَّنت: “أنا بقول تشوف كيانها الأول دراستها أو شغلها على حسب كل واحدة”.

وكشفت نيللي كريم، خلال المقابلة، عن الكواليس التي دفعتها قبل سنوات للتصريح ضد زوجها السابق هاني أبو النجا، بأنَّ علاقتها به كانت تشبه “11 سنة نكد”. ومضت تقول إنَّ ذلك التصريح جاء بعد شهر واحد من انفصالها عن زوجها السابق هاني أبو النجا، مردفةً أنها كانت على خلاف معه في ذلك التوقيت، مؤكدةً أنَّ علاقتهما الآن أصبحت جيدة وإيجابية للغاية.

وتراجعت نيللي كريم عن ذلك التصريح، مؤكدةً أنها قالته في أحد البرامج رغماً عن إرادتها، بعدما ألحَّت المذيعة في سؤالها، حيث كانت تضغط عليها باستمرار لكي تتحدث بشكل سلبي عن علاقتها بطليقها. وأشارت إلى أنها شعرت بأنها مجبرة على قول أيِّ شيء، فصرَّحت بجملة “11 سنة نكد” لكي تتخلص من الشعور بالضغط، مبينةً أنَّ رد الفعل على التصريح كان مبالغاً به.