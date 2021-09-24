نوال الزغبي تحصد الملايين بأغنيات “عكس الطبيعة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيش النجمة اللبنانية نوال الزغبي حالة من النجاح الاستثنائي بعد طرح أوّل أغنيتين من ألبومها الجديد “عكس الطبيعة”، الأغنية الأولى مصرية بعنوان “أرقص” والأغنية الثانية خليجية بعنوان “عليه ابتسامة”.

وحقق كليب أغنية “أرقص” كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان ألفريد الأسعد، وتوزيع روبير الأسعد، وميكس و ماسترينغ نور الأسعد وإخراج فادي حداد خمسة ملايين ونصف مليون مشاهدة بعد شهرين فقط على صدوره على قناة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.

كما حصد كليب أغنية “عليه ابتسامة” كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس و ماسترينج محمد عصمت وإخراج فدي حداد مليونين ونصف مليون مشاهدة على “يوتيوب” أيضًا.

الجدير ذكره أن ألبوم نوال الزغبي الجديد “عكس الطبيعة” يتضمن 4 أغنيات، أغنيتين باللهجة المصرية وأغنية لبنانية وأخرى خليجية. وبعد أغنيتي “أرقص” و”عليه ابتسامة”، من المقرر أن تصدر نوال الأغنية المصرية الثانية والأغنية اللبنانية تباعًا في الأيام المقبلة.