هيفاء وهبي نجمة أقوى حفلات دبي في هذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحيي النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حفلًا فنيًا كبيرًا في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، بمشاركة النجم اللبناني وائل كفوري يوم الجمعة، 19 نوفمبر المقبل من تنظيم شركة سبوت لايت.

وستقدّم هيفاء وهبي خلال الحفل مجموعة كبيرة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، ونذكر منها “واحشني”، “فاكرني”، “رجب”، “أنا هيفا”، وغيرها من الأغنيات التي يعشقها محبوها.

وكانت وهبي أحيت مؤخرًا سلسلة من الحفلات في مصر، ومن بينها حفلًا في بمدينة العلمين الجديدة حضره حشد كبير من محبّيها، وحفلًا آخر في بمنتجع KIKI’S في الساحل الشمالي.

على صعيد آخر، تواصل هيفاء وهبي حصد نجاح أغنيتها الجديدة “لو كنت” مع أكرم حسني، إذ حقق كليب الأغنية أكثر من 40 مليون مشاهدة بعد شهر واحد من طرحه على موقع “يوتيوب”.

أغنية “لو كنت”، من كلمات وألحان أكرم حسني وتوزيع تومه وإنتاج أيديلوجي للإنتاج الفني والإعلامي. أمّا كليب الأغنية فيحمل توقيع المخرج حسام الحسيني وتمّ تصويره في لبنان على مدى يومين.