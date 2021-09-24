شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم هوليوود فى رعب من معجبيهم بعد تهديد أريانا جراندى.. كيم كاردشيان الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجوم العالميين لم يصبحوا آمنين بشكل كافٍ حتي فى ظل اعتمادهم على أفراد الحراسة من أكبر شركات الحراسة فى العالم، حيث تعرضت المغنية العالمية أريانا جراندى، مؤخرًا، لمحاولة قتل وتهديد بالسلاح "سكين"، فحسب موقع mtz قدمت المغنية مستندات قانونية للحصول على أمر اعتقال رجل اقتحم منزلها وهددها.

وأوضحت المغنية الشهيرة، أن الرجل الذي يدعي أهارون براون، أرهبها لمدة 7 أشهر، وتصاعدت الأمور إلى مستوى الأزمة مساء يوم 9 سبتمبر، عندما كانت أريانا في المنزل، وظهر براون مرة أخرى وهذه المرة زعمت أنه هددها بـ"سكين"، عندما طلب منه الأمن المغادرة، وحينها نشب مشاجرة، وقال الرجل "سأقتلك أنتِ ومدير أعمالك".



اريانا جراندي

وبعد هذه الواقعة الجديدة، تجدر الإشارة هنا إلى أن أريانا لم تكن الأولى أو الوحيدة التي تعرضت لمثل هذه الانتهاكات، ففي مارس الماضى، ذكر موقع "ديلى ميل"، أنه تم اقتحام منزل النجم العالمى جوني ديب، حيث قالت الشرطة، إنه تم استدعاؤهم إلى منزل نجم قراصنة الكاريبي فى هوليوود هيلز، بعدما اقتحم رجل منزل الممثل، وقام بتجهيز المشروبات لنفسه، وكان يستحم في أحد الحمامات المنزل، وأشارت الشرطة إلى أنهم استدعوا إلى مكان الحادث بعد أن أفاد أحد الجيران برؤية الرجل يتعدى على منزل في الحى، بينما أفادت موقع TMZ أن أحد موظفي ديب اتصل بعد ذلك بالسلطات وأبلغ عن وجود رجل داخل المسكن.

منزل جوني ديب

ومنذ 3 شهور تقريبا، حصلت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، أيضًا، على أمر تقييدى ضد معجب مهووس بها حاول اقتحام منزلها وإقامة علاقة معها، حيث قال شون هولى، محامى كادراشيان، إنه حصل على أمر تقييدى لحماية موكلته من المعجب الذى يدعى تشارلز بيتر زيلينوف، وهو رجل يبلغ من العمر 32 عامًا، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأشار المحامى فى أوراق الدعوى، إلى أن المعجب المهووس يشعر بإحباط، لأنه يحاول عبثًا إقامة علاقة مع كارداشيان، ويواصل إرسال منشورات ورسائل لها عن رغبته فى إقامة علاقة معها، وحاول دخول منزلها، معربًا عن انزعاج كارداشيان من الواقعة، قائلا إنها تشعر بخوف كبير لأن هذا المطارد وصل إلى منزلها، الذى لا تشارك عنوانه أبدا ولا تعلن عنه لأحد.

أما المعجب، فقال فى أوراق التحقيقات، إنه صور مقاطع فيديو خارج حدود ممتلكات كاردشيان وخارج منزلها، لكن القاضى أمر بابتعاد "زيلنوف" وعدم اقترابه من النجمة لمسافة 100 ياردة فى جميع الأوقات.

وسبقت كيم كاردشيان، واقعة أخرى مع النجمة العالمية تايلور سويفت، التي تعرضت فى أبريل الماضى، لمحاولة سطو، حيث ألقت الشرطة الأمريكية، القبض علي رجل يدعي "هانكس جونسون"، 52 عاما، حاول اقتحام شقة المطربة الأمريكية، في مدينة مانهاتن، حيث دخل مبني تريبيكا الذي تتواجد فيه شقة سويفت دون حصوله على تصريح ووجهت له تهمة التعدي على ممتلكات الغير، وتم الإفراج عنه بناء على تعهده الخاص.

وقال أحد موظفي الأمن في المبنى للشرطة، إن جونسون قرع جرس الباب وحاول دخول المبنى 5 مرات على الأقل خلال الأشهر الستة الماضية، وقال حارس الأمن، إنه أبلغ جونسون شخصيًا أنه غير مرحب به هنا، وفقا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

وبحسب الشكوى الجنائية المرفوعة ضده، قال جونسون للشرطة عن تايلور سويفت: "إنها تعلم أنني قادم إلى هنا، نحن أصدقاء"، حيث زعم أنه تواصل مع تايلور سويفت عبر الرسائل المباشرة على "إنستجرام"، وأنها تجاوبت معه.

وبالطبع لم تنجو المليارديرة الصغيرة كايلي جينر، من محاولات الاقتحام، ففى نهاية العالم الماضى، أكدت أنها ذهبت الي المحكمة لاتخاذ إجراء حماية من شخص حاول اقتحام الكمبوند التى تعيش بداخله مرتين.

كما أضاف التقرير الذي نشر علي الديلي ميل، أن المقتحم أبلغهم أنه لم يأت لغرض السرقة وإنما أمنيته الوحيدة هى رؤية كايلى جينر، ما دفع كايلى التي تبلغ 23 عاماً من اتخاذ قرار الذهاب إلى المحكمة لحماية نفسها من هذا الشخص الذى يدعى بيرجكويست بالإجراءات القانونية ضده خوفاً من أن يتعرض لها فيما بعد.