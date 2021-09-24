شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى تحتفل بترشيحها لجوائز إيمى بـ"قالب حلوى" يحمل تهنئة باسمها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة منة شلبى، بترشيحها لجائزة Emmy Awards كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة"، وظهرت في فيديو نشره الفنان أحمد حاتم، بخاصية ستورى عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، بجوار قالب حلوى يحمل تهنئة خاصة باسمها بعد الترشيح، وتألقت "منة" فى الفيديو بفستان أسود لامع وتسريحة شعر بسيطة.





يأتى هذا فيما حرص عدد من النجوم على دعم وتهنئة النجمة منة شلبى، بعد ترشيحها لجائزة Emmy Awards كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة"، حيث كتبت النجمة مني زكى، فى تدوينة على "ستورى" حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام" - فى وقت سابق - "أشعر بالسعادة، مبروك موهبتنا العظيمة مينجو. أنتي تستحقي الأفضل".

فيما كتب النجم أحمد حلمى، فى تدوينه أخرى عبر حسابه على "إنستجرام"، "مبروك يا منة ألف مبروك ويارب دايما من نجاح لنجاح أكبر"، أما النجمة هند صبرى، فكتبت: "أخبار مذهلة صديقتي ترشحت لجوائز أيمي عن دورها في كل أسبوع يوم جمعة"، كذلك كتب النجم عمرو يوسف: "تستحقي الأكثر يا صديقتي الغالية والنجمة الكبيرة".

ويذكر أن النجمة منة شلبى، أعربت عن سعادتها البالغة لترشيحها لجائزة Emmy Awards كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة".

وكتبت منة شلبى، عبر حسابها على انستجرام، قائلة: "شكراً للأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون على ترشيحي لجائزة إيمي في فئة أفضل ممثلة شرف كبير ليا ولكل فريق عمل "في كل أسبوع يوم جمعة "إني أكون أول ممثلة مصرية وعربية مرشّحة للجائزة دي عن عمل ناطق باللغة العربية أنا حقيقي مبسوطة من قلبى".