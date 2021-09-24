شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور أثارت دنيا بطمة الجدل بها .. ومتابعوها يندهشون بعد تغير شكلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت المطربة دنيا بطمة حالة كبيرة من الجدل مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعى وتصدرت التريندات على أثرها، وذلك بسبب الصور الجديدة التي ظهرت بها من خلال حسابها على موقع إنستجرام، والتي اختلفت فيها ملامحها عما اشتهرت به في بدايتها حينما شاركت ببرنامج اكتشاف المواهب الغنائية "آراب أيدول".

دنيا بطمة وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على أبرز صورها التي أثارت حالة كبيرة من الجدل مؤخرًا، بعدما تغيرت ملامحها فيها بصورة كبيرة دفعت كثيرين لسؤالها عن سبب هذا التغيير في حين حملت تعليقات آخرين شعار "أصبحت شخص آخر" في إشارة إلى تغيرها بشكل كبير.



المطربة دنيا بطمة

ولا تعد تلك المرة الأولى التي تشغل المطربة المغربية دنيا بطمة متابعيها عبر وسائل السوشيال ميديا، حيث سبق وفاجأتهم للمرة الأولى العام الماضى بصور مماثلة إلا أنها وخلال الصور الأخيرة بدا عليها زيادة وزنها بشكل أكبر عما كانت متعارفة بين جمهورها.



دنيا بطمة

وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة قد رزقت بمولودتها الثانية في شهر أكتوبر من العام الماضي، والتي أطلقت عليها أسم "ليلي روز" علي اسم والدتها، حيث نشرت صورة لها مع مولودتها داخل المستشفي، وكتبت :"رزقنا اليوم بفرحة كبيرة وأميرة ما احلاها الله يحميها اسمها ليلي روز..علي اسم أمي الغالية الحمد لله علي سلامتك حبيبة مامي كل العيلة فرحانة فيك".