شكرا لقرائتكم خبر عن خروج نضال الشافعى من المستشفى بعد استقرار حالته..وزوجته تكشف آخر التطورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هند محمد على، زوجة الفنان نضال الشافعى، عن آخر تطورات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى، خلال الساعات الماضية، قائلة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "نضال الشافعى خرج من المستشفى أمس، بناءً على قرار الأطباء الذين أكدوا استقرار حالته الصحية على أن يستمر في أخذ العلاج والمتابعة خلال الفترة الجارية".

وأضافت زوجة الفنان نضال الشافعى خلال تصريحاتها ردًا على سؤال عما إذا كان الأطباء أخبروه بإمكانية إجراء عمليات أخرى في المستقبل على غرار خروجه في المرة الأولى من المستشفى وعودتها بعدها بقولها: "الأطباء لم يخبرونا بوجود عمليات أخرى في المستقبل، وإن شاء الله لن يحتاج لذلك، والأيام المقبلة سنقف فيها على آخر تطورات حالته بعد استقرارها بصورة كبيرة وبالتالي صدر القرار بخروجه".



نضال الشافعى فى صورة سابقة داخل المستشفى

وكانت زوجة الفنان نضال الشافعي، أكدت فى وقت سابق إنها سمعت العديد من الأخبار غير الحقيقية التي تم تداولها نقلاً عنها بخصوص زوجها، مشيرة إلى أن زوجها كان يصور فيلما وحدثت بعض المشكلات التي لم يرض عنها، وتم الضغط عليه بشكل كبير، ولأنه لم يتمكن من إظهار انفعاله، تحرك وأثناء خروجه خارج الاستديو حدث انفجار جزئي في القولون.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة "المحور": "نضال كان يعاني من شيء يسمى بجيوب القولون، وهي يمكن أن يعيش بها الإنسان، وإحدى هذه الجيوب انفجرت هي التي تسببت في ثقب وانفجار بالقولون، استمرينا لمدة 4 أيام لا نعلم ماذا يحدث، حتى توجهنا لأحد الأطباء وقام بتحويلنا لطبيب آخر وهو من أنقذ حياة نضال".

وقالت هند: "نضال أصيب بتسمم في الدم، وتم إجراء عملية له الساعة 2 صباحا، لأنه إذا انتظر ساعة أخرى كان لا قدر الله سيتوفاه الله، وحدث التهاب في جميع أجهزة الجسم، وهو الآن تجاوز المرحلة الصعبة باعتبارها أهم خطوة ولا بد من التئام القولون بعد تلك العملية حتى يتم إجراء العملية الثانية له".

وتابعت: "أشكر كل الفنانين، الكل سأل عليه واطمأن على حالته، وأول تلفون تلقيته كان من الفنان أمير كرارة، وشريف منير وأحمد السقا، الكل اتصل به واطمأن عليه، كما أشكر الدكتور أشرف زكي، هو إنسان حقيقي، ونهال عنبر أشكرها على وقوفها بجواري، وهي أول من تحركت من النقابة وكانت معي خطوة بخطوة".