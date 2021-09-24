شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين توضح حقيقة زواجها من حارسها الشخصى: "شائعة سخيفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة السورية سوزان نجم الدين، حقيقة زواجها من الحارس الشخصى لها، بعد تداول صور لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تظهر بها مع رجل عملاق، مؤكدة أن هذه شائعة لا أساس لها من الصحة، كما أن الصورة قديمة تعود تاريخها لأكثر من 5 سنوات، مشيرة إلى أنها تواصلت مع محاميها لمعرفة المتسبب في هذه الشائعة.



سوزان نجم الدين مع حارسها الشخصى

وقالت سوزان، فى تصريحات تليفزيونية: "هذه شائعة ليس لها أساس من الصحة، استيقظت بسببها على 1000 رسالة ولا أعرف من مطلق هذه الشائعات السخيفة ولا أعرف ما هدفهم منها".

وتابعت: "تحدثت مع المحامى لأعرف السبب وراء هذه الشائعات والتشوية الذي نتعرض له وكم الأذى والقلق الذي يشعر به أهلنا.. لابد من قوانين لضبط السوشيال ميديا حتى نعرف من يروج لهذه الشائعات وما هدفه منه ومعاقتبه ..هذا النظام غير موجود ولكن لا بد من تفعيله بشكل جدي جدًا".

وأضافت: "هذه الصورة المنتشرة يعود تاريخها لخمس سنوات ماضية.. كنا وقتها في برنامجStars On Board، وكان هو المرافق لي خلال هذه الفترة هناك.. حد حاططني في باله وأكيد عندما أريد الزواج سأعلن أنا بنفسي عن هذا الأمر ومن خلال صفحاتي على السوشيال ميديا لأنني طبعًا سأكون فخورة بهذا الشخص الذي سأرتبط به وسيكون شريك عمر وسأعلن عنه".

وكانت الفنانة سوزان نجم الدين أنهت تصوير مشاهدها فى فيلم "تماسيح النيل" مع المخرج سامح عبد العزيز فى القاهرة بعد فترة من التوقف، بسبب انشغال الفنانين بمسلسلاتهم فى رمضان الماضى.