"وكبرت البنوتة.. أصدق ممثلة".. هالة صدقي توجه رسالة لمنة شلبي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة هالة صدقي، على توجيه رسالة للفنانة منة شلبي بعد ترشيحها لجائزة Emmy Awards كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة".

وكتبت هالة، عبر حسابها على إنستجرام: "وكبرت البنوتة ووصلت لجائزة عالمية، ممثلة مصرية عربية ومسلسل ناطق بالعربية".

وأضافت: "بجد فرحانة من قلبي لأجمل وأصدق ممثلة اشتغلت وتعبت على نفسها كممثلة، ومش على الميديا كسرت كل القواعد المستجدة.. سعيدة وفخورة بيكي، مبروك".

وكانت الفنانة منة شلبي، كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "شكرًا للأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التليفزيون على ترشيحي لجائزة إيمي في فئة أفضل ممثلة.. شرف كبير ليا ولكل فريق عمل (في كل أسبوع يوم جمعة) إني أكون أول ممثلة مصرية وعربية مرشّحة للجائزة دي عن عمل ناطق باللغة العربية.. أنا حقيقي مبسوطة من قلبي".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تترشح فيها ممثلة مصرية لهذه الجائزة.

مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" بطولة منة شلبي، آسر ياسين، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، عبدالعزيز مخيون، رشدي الشامي، عارفة عبدالرسول، وهو عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، معالجة درامية: إياد إبراهيم، سيناريو وحوار: إياد إبراهيم، سمر عبدالناصر، محمد هشام عبية، وإخراج محمد شاكر وإنتاج شركة فيلم فاكتوري وشركة ميم والمسلسل لـ"شاهد" .