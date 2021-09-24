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شريهان لـ أيمن بهجت قمر: "فخورة بك يا ابن قلبي".. والأخير يرد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة شريهان، على توجيه رسالة للمؤلف أيمن بهجت قمر، معربة فيها عن فخرها به.

وكتبت شريهان عبر حسابها على تويتر: "كالعادة فخورة بك يا أيمن يا ابن قلبي وروح وامتداد مبدعي بهجت قمر".

جاء ذلك بعد تدوينة لأيمن بهجت قمر، عبر تويتر، كتب فيها: "كان حلم وبدأ هنا معاكوا.. والأجمل إن الفكرة تكبر وتتحول لحقيقة النهاردة، هيتذاع الساعة ٩ بتوقيت .. أول أعمال شركتنا
ABK Media Production في تلوين الأبيض والأسود ، فيلم وثائقي عن زيارة الملك عبدالعزيز آل سعود لمصر على القناه الأولى السعودية".

ورد أيمن بهجت قمر، على رسالة شريهان، قائلا: "ساعات كدة، ربنا بيطبطب عليك وبيبعت لك هدايا.. الكلمتين دول أجمل هدية والله، وجايين في وقتهم من أجدع ست في الدنيا".

ومن ناحية أخرى، عُرض للفنانة شريهان مسرحية "كوكو شانيل" التي شهدت عودتها إلى الساحة الفنية بعد غياب 15 عاما، من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها هاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر يسري، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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