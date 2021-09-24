تعرف على قائمة أفلام "التضامن الإجتماعي" بمهرجان الإسكندرية السينمائي الـ37

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تُشارك وزارة التضامن الإجتماعي، بـ 6 أفلام قصيرة بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 37 هذا العام.

وتضم قائمة أفلام "التضامن" بالمهرجان: "بر آمان" ومدته 4 دقائق، "ديارنا الفيوم" ومدته 4 دقائق، "التدخل السريع" ومدته 5 دقائق، "فرصة تانية" ومدته 6 دقائق، "عيون بصيرة" ومدته 4 دقائق، "نساء التضامن" ومدته 5 دقائق.

وتشهد الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.

كما أعلنت إدارة المهرجان، عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط والتي تترأسها المنتجة الإيطالية انغريد ليل هوجتون، وبعضوية كل من الفنانة الإسبانية كارلانيتو، المخرج السوري چود سعيد، المخرج سامح عبدالعزيز والمخرج الفرنسي أوليفييه كوسيماك.