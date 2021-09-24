يسرا توجه رسالة لـ منة شلبي بعد ترشيحها لجائزة "الإيمي" العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة الكبيرة يسرا، على توجيه رسالة للفنانة منة شلبي بعد ترشيحها لجائزة Emmy Awards كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة".

ونشرت يسرا، صورة لـ منة، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "مفيش كلام ممكن يوصف فرحتي بيكي وليكي يا حبيبة قلبي.. فخورة بيكي دايمًا ويا رب من نجاح لنجاح أكبر".

وكانت الفنانة منة شلبي، كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "شكرًا للأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التليفزيون على ترشيحي لجائزة إيمي في فئة أفضل ممثلة.. شرف كبير ليا ولكل فريق عمل (في كل أسبوع يوم جمعة) إني أكون أول ممثلة مصرية وعربية مرشّحة للجائزة دي عن عمل ناطق باللغة العربية.. أنا حقيقي مبسوطة من قلبي".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تترشح فيها ممثلة مصرية لهذه الجائزة.

مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" بطولة منة شلبي، آسر ياسين، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، عبدالعزيز مخيون، رشدي الشامي، عارفة عبدالرسول، وهو عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، معالجة درامية: إياد إبراهيم، سيناريو وحوار: إياد إبراهيم، سمر عبدالناصر، محمد هشام عبية، وإخراج محمد شاكر وإنتاج شركة فيلم فاكتوري وشركة ميم والمسلسل لـ "شاهد" .