مشاهير لا يتوقفون عن إظهار حبهم لأمهاتهم.. تعرّفي إليهم؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يسند الكثير من مشاهير هوليوود نجاحهم لأمهاتهم، والأدوار اللاتي قمنّ بها في حياتهم، من أجل مساعدتهم على السعي وراء حلمهم، والعديد من النجوم لا ينفكون في إظهار حبهم لأمهاتهم واصطحابهم على السجادة الحمراء وفي المناسبات الرسمية.

نستعرض في التقرير التالي النجوم الذين يعتزون كثيراً بأمهاتهم ويظهرون حبّهم لهنّ بشكل مستمر وأبرزهم:

برادلي كوبر

دائماً يُصرّح الممثل الأميركي برادلي كوبر بحبّه لوالدته جلوريا كامبانو، واصطحبها من قبل على السجادة الحمراء في العديد من مهرجانات توزيع جوائز الأوسكار.

ليوناردو دي كابريو

وجّه النجم الشهير ليوناردو دي كابريو الشكر والامتنان لوالدته إيرميلين إندنبيركين، وذلك في عام 2014 أثناء توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام “بافتا”، عن دوره في فيلم The Revenant. وأكد دي كابريو أنّ والدته هي من دفعته للأمام، وكانت من أشد المؤمنين به، وفي صغره كانوا يقطنون في حيٍّ خطير بمدينة لوس أنجلوس، وكانت والدته تقود به يومياً لمدة 3 ساعات لإيصاله لمدارس مختلفة ليحصل على المزيد من الفرص، وظهرت إيرميلين برفقة نجلها عدة مرات على السجادة الحمراء.

جنيفر لوبيز

تربط النجمة جنيفر لوبيز ووالدتها غوادالوبي رودريغيز علاقة مميزة للغاية، وظهرت رودريغيز في إحدى المرات برفقة لوبيز على المسرح، وغنّت ورقصت بصحبة ابنتها.

مارجو روبي

ظهرت الممثلة الأسترالية مارجو روبي بصحبة والدتها ساري كيسلر في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 90، وأشاد الجميع بملامحهما المتشابهة بدرجة كبيرة.

جاريد ليتو

لا يتوقف الممثل الأميركي جاريد ليتو عن إظهار حبّه وفخره بوالدته كونستانس ليتو، وظهرت الأم برفقة نجلها عندما حصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد، وقال إن والدته بالرغم من كونها أمّا عزباء منذ أن كانت في سن المراهقة، ولكنها اعتنت بأطفالها جيداً وشجعتهم على العمل والقيام بأعمال مميزة.

آن هاثاواي

ظهرت الممثلة الجميلة آن هاثاواي بصحبة والدتها كيت ماكولي هاثاواي، وكانت تُمسك بيدها عندما حضرت لإزاحة الستار عن نجمتها في ممر المشاهير.

توم كروز

ظهر النجم توم كروز وهو ممسك بيد والدته ماري لي فايفر على السجادة الحمراء في حفل توزيع غولدن غلوب الـ 66.

ريان رينولدز

لا يتوقَّف الممثل الشهير ريان رينولدز عن إظهار حبّه لوالدته تامي رينولدز، التي ظهرت برفقته أكثر من مرة على السجادة الحمراء.