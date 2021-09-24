شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد محمد طه الـ99.. أسطورة الغناء الشعبى الذى بدأ حياته من مصانع النسيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد رائد المواويل ونجمها الأول محمد طه الذى يتزامن اليوم الـ24 من سبتمبر مع ذكرى ميلاده في الـ24 من سبتمبر عام 1922 أي قبل 99 عامًا، ليحفر اسمه كواحد من أهم المطربين بمنطقة مختلفة لم ينافسه فيها أحد تمكن فيها من الوصول إلى القمة والتربع عليها حتى غنى أمام الرئيس جمال عبد الناصر، واقتحمت مواويله السينما بأفلام عديدة لتظل مسجلة إلى الآن.

بدأ محمد طه حياته بعيداً عن الغناء، من خلال عمله بمصنع للنسيج في شبرا، إلا أنه لم يستطع إبعاد نفسه عن الغناء الذى بدأ طريقه في الموالد كمولد السيدة زينب والحسين.



الفنان الشعبى محمد طه

بعد ذلك التحق بالإذاعة ليصبح واحد من أهم الأصوات خلال فترة الخمسينيات الذى بات لها قطاع كبير من المستمعين ينتظرون مواويله، خاصة بعدما عرف عنه من قدرة كبيرة على الارتجال ليحاول ما يجول بخاطره إلى موال يطرب كل من يستمع إليه.



محمد طه

ساهمت السينما في حفظ عدد من مواويل محمد طه، وذلك على اثر التحاقه بأفلام مهمة بدأ المشاركة فيها بفترة الخمسينات، وأبرز الأعمال التي شارك فيها دعاء الكروان، فيفا زلاطا، صراع في الجبل، السفيرة عزيزة.