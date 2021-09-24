شكرا لقرائتكم خبر عن إغماء المطربات حادث يتكرر على المسرح.. من ميادة الحناوي وإليسا لـ ماجدة الرومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت النجمة ماجدة الرومى للإغماء خلال إحيائها حفلاً غنائيًا بمهرجان جرش، بعد مرور ما يقرب من ساعة من الغناء على المسرح الجنوبى بمدينة جرش الأثرية، وسارع القائمون على الحفل لإنقاذها وبعدما جلست ما يقرب من نصف ساعة للراحة، قدمت 3 أغانٍ بعدها لتنهى حفلها وتقدم التحية للشعب الأردنى.

من جانبه قال عوض الرومى شقيق الفنانة الكبيرة ماجدة الرومى ومدير أعمالها إن شقيقته الفنانة ماجدة بخير وهى موجودة بجناحها الخاص فى أحد الفنادق الكبرى بالأردن.

وأكد شقيق الفنانة ماجدة الرومى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شقيقته لم تدخل المستشفى فالحالة لم تستدع ذلك، وتستعد لجولة سياحية للأماكن البارزة فى الأردن، كما أكد أن ما حدث لشقيقته كان بسبب هبوط فى نسبة السكر بالدم، وعادت سريعا لحالتها الطبيعية.

وأرادت المطربة الكبيرة ماجدة الرومي طمأنت جمهورها عليها بعد فقدنها الوعي علي المسرح أمس خلال غنائها، حيث نشرت صورة من حفلها في مهرجان جرش عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"وهكذا عُدتُ إليكم..لتُعانقَ نبضاتُ قلبي قلوبَكم...حبُّكم هو طاقتي والأجنحةُ التي تحمل صوتي..معكم يحلو مشواري..محبّتي لكم طول العمر وشُكري لأمنياتكم.دمتم بخيرٍ وصحةٍ وسلام".

لم تكن تلك الواقعة الوحيدة التي تتعرض لها مطربة على خشبة المسرح، فحدثت من إليسا وميادة الحناوى:

إليسا

سقطت الفنانة إليسا على خشبة المسرح في أثناء تقدميها إحدى الحفلات بدبي فجأة عام 2018، بسبب ارتفاع في ضغط الدم، وهو ما تسبب في فقدانها لوعيها، قبل أن تختتم حفلها، الذي كان من المقرر أن يستمر لمدة ساعة ونصف الساعة.

وقدمت إليسا وصلات غنائية في الحفل، لنحو 70 دقيقة تقريبا، قبل أن تصاب بإرهاق بسبب ارتباطها بجلسات تصوير متعددة لأكثر من برنامج تليفزيوني.

ميادة الحناوي

تعرضت ميادة الحناوي لحالة إغماء أسقطتها أرضاً خلال إحدى حفلاتها بمهرجان صفاقس الدولي 2019، واضطرت الفنانة لمواصلة الحفل جالسة على كرسي بعد أن اعتذرت إلى الجمهور نظراً لشعورها بالإرهاق، وأرجعت الفنانة الكبيرة سبب سقوطها إلى شعورها بالإعياء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.