شكرا لقرائتكم خبر عن تريللر فيلم Spencer عن سيرة حياة الأميرة الراحلة ديانا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الدراما spencer، الذى يتناول حياة الأميرة ديانا، عن الفيديو الدعائى للعمل، حيث تظهر فيه بطلة العمل النجمة كريستين ستيوارت، وهى ترتدى فستان أنيق، ولكن يظهر علي وجهها الحزن ليعبرعن الألم التى عاشته الأميرة الراحلة ما وراء الكواليس في حياتها وخاصة مع زوجها الأمير تشارلز، وذلك وفقا لما نقلته فاريتى.



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وخلال الفيديو الدعائي لفيلم Spencer يمكن أخيرًا لأولئك المفتونين بالعائلة الملكية، سماع صوت كريستين ستيوارت، بلكنة الأميرة ديانا مع إظهار حزنها الشديد.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتى، فإن الفيلم الجديد الذى يحمل عنوان spencer، من تأليف ستيفن نايت، مبتكر "بيكي بلايندرز"، وإخراج بابلو لاراين، تدور أحداثه فى عطلة نهاية الأسبوع فى أوائل التسعينيات عندما قررت ديانا الانفصال عن الأمير تشارلز وسط العديد من الشائعات، وكانت الأميرة الراحلة تقضى عطلة عيد الميلاد مع العائلة المالكة فى مقاطعة ساندرينجهام، في نورفولك، عندما قررت الانفصال عن زوجها الأمير تشارلز.



كريستان تجسد شخصية الاميرة ديانا

وكان موقع "ديلى ميل"، قد كشف - فى وقت سابق - عن صور أثارت جدلاً كبيراً بعدما تميزت فيها كريستين ستيوارت، وكأنها صورة طبق الأصل من الأميرة ديانا، كما تميزت خلال الصور مع طفلين يجسدوا ابنى الأميرة ديانا وليام وهارى، خلال مرحلة الطفولة، فى أحداث فيلم spencer التى تقوم ببطولته النجمة كريستين ستيوارت، حيث أوضح الموقع، أنه وبعد فترة طويلة من بدء التصوير أسدل الستار أخيراً عن شخصيتى الأميرين هارى ووليام في الفيلم المنتظر.