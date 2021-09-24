شكرا لقرائتكم خبر عن شريف فايد يحتفل بزفافه على خطيبته الأمريكية فى اليونان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الممثل الشاب وصانع المحتوى الشهير على مواقع التواصل الاجتماعى شريف فايد، بزفافه، مساء الخميس، على خطيبته الأمريكية بيكى جيفريز، حيث أقام حفل زفاف يجمع عائلته وعدد من أصدقائه على أحد شواطئ اليونان، وشارك شريف فايد، متابعيه عبر خاصية ستوري بحسابه على موقع "إنستجرام"، بعدد من صور الحفل.



شريف فايد



شريف فايد وزوجته



شريف فايد خلال حفل الزفاف

شريف فايد واحد من الشباب الذين أصبح لهم شعبية كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب عشقه للسفر وترويجه للسياح في العالم كله، وهو ما فتح له باب واسع أمام الشهرة ودخول عالم التمثيل والإعلام.

واحتفل شريف فايد، عام 2019، بخطوبته علي حب عمره "بيكي جيفريز " والذي تقدم لخطبتها علي طريقة الأفلام الرومانسية، حيث قدم لها خاتم الخطوبة علي جزيرة سيشيل، وهو ما أثار حفيظة الفتيات علي مواقع التواصل الإجتماعي ممن تمنين أن يصبحن في مكانها خاصة وأن شريف شاب يمتلك قدر كبير من الوسامة والشهرة.



شريف فايد و زوجته الأمريكية

وكان شريف فايد، دخل قائمة الترشيحات ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020، والتي تعلن عنها قائمة TC Candler الشهيرة، حيث نشرت المسابقة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صورة فايد مصحوبة بتعليق شريف فايد مرشحا رسميا لأجمل 100 وجه لعام 2020. تهانينا".



شريف وبيكي



شريف فايد وعروسته

يذكر أن شريف فايد شارك في مسلسل ليالي الحلمية في جزئه السادس والذي بدأت أحداثه بعام 2005، وفيها نجد أن علي البدري قد توفي بعد إصابته بمرض بالقلب، وبعد طلاقه لزهرة غانم وخطبته لجميلة شهاب التي غادرت مصر بعد وفاته وذهبت لأمريكا، ونجد زهرة قد تزوجت من الصحفي كريم السمنودي الذي كان يعمل لديها، ونجدها قد انظمت للحزب الحاكم وأصبحت من القياديين فيه وتركت العمل الصحفي واتجهت للسياسة، وهو من إخراج مجدي ابو عميرة.



شريف فايد



شريف فايد وبيكي



تجهيزات حفل الزفاف



شريف فايد



شريف فايد وزوجته