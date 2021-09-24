ليلى طاهر تستند على عكاز في اول ظهور بعد اعلانها اعتزال الفن

كتب امير فتحي في الجمعة 24 سبتمبر 2021 11:51 صباحاً - حرصت الفنانة المصرية الفنانة ليلى طاهر عل حضور حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي في اول ظهور لها بعد اعلانها اعتزال الفن
ظهرت ليلى طاهر خلال الحفل وهي تتكأ على عصا، وفي استقبالها الممثل إيهاب فهمي.
وكانت ليلى طاهر، 79 عاما، قد قررت اعتزال الفن في تصريحات مفاجئة، بعد رحلة فنية طويلة بدأت في خمسينيات القرن الماضي.
وأوضحت الفنانة المصرية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، أنها منذ أن شاركت في مسلسل “الباب في الباب” قبل 7 سنوات، وجدت أن الأعمال التي باتت تعرض عليها لا تناسبها.
وأشارت الفنانة المصرية إلى كونها تحترم عملها وتحترم جمهورها، معتبرة أن القرار لن تكون هناك رجعة فيه، خاصة أنها غابت لسنوات طويلة، لذلك تجد أنه من الصعب أن تعود بعد كل هذه السنوات.
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