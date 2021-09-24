بطل “جيمس بوند” يعيّن قائداً فخرياً في القوات البحرية الملكية البريطانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت القوات البحرية الملكية البريطانية عن تعيينها بطل أفلام “جيمس بوند” الممثل البريطاني دانيال كريغ، قائداً فخرياً في الخدمة، وهي نفس الرتبة التي يشغلها العميل السري البريطاني الوهمي.

وعن تكريم دانيال كريغ، قال اللورد البحري الأول الأدميرال توني راداكين قائد البحرية الملكية، إن كريغ “معروف بكونه القائد جيمس بوند على مدار الـ 15 عاماً الماضية، وهو ضابط بحري يحافظ على سلامة بريطانيا من خلال أدائه المهام في جميع أنحاء العالم”.

وتابع: “هذا ما تفعله البحرية الملكية الحقيقية كل يوم، باستخدام التكنولوجيا والمهارة بنفس طريقة بوند نفسه”.

من ناحيته، أكد كريغ في بيان رسمي أنه يتشرف بتعيينه في رتبة القائد الفخري في الخدمة العليا.