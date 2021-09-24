بعد تشوه جسدها.. العارضة ليندا ايفانجليستا تطالب بتعويض مالي ضخم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفعت عارضة الأزياء السابقة ليندا ايفانجليستا دعوى قضائية تطالب فيها بتعويض 50 مليون دولار بسبب جراحة تجميل سببت لها تشوهات عدة، وأدت الى عزلتها. وقالت إيفانجيليستا التي كانت من أهم عارضات الأزياء في التسعينات، إنّها خضعت لجراحة شفط بعض الدهون قبل خمسة أعوام تقريباً.

وكتبت: “إلى متابعيّ الذين يتعجبون لماذا لا أعمل بينما نظيراتي في المهنة يعشن حالة من النشاط والتألق أقول إن السبب هو أنني شُوِّهت بوحشية جراء جراحة لإزالة الدهون أدت إلى عكس المرجو منها”.

وأضافت أنّها عانت من أثر جانبي نادر يُسمّى تضخّم الدهون المتناقض بعد التدخل الجراحي، وهو ما يتسبّب في تورّم في المناطق التي خضعت للعلاج. وتابعت: “تضخّم الدهون المتناقض لم يُدمَّر مصدر رزقي فحسب، وإنّما دفع بي إلى دائرة من الاكتئاب الشديد والحزن العميق وأقصى درجات كراهية الذات. وخلال هذه العملية أصبحت منعزلة”.