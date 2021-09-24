بعد الصلح مع زوجها.. رنا سماحة للجمهور: ادعوا لنا بالخير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت الفنانة رنا سماحة الشكر لكل من حاول أن يُصلح بينها وبين زوجها الملحن سامر أبو طالب، لافتةً إلى أنهما تصالحا وعادت الأمور بينهما طبيعية، وذلك بعد انتشار أنباء تؤكّد انفصالهما خلال الفترة الماضية.

وقالت، خلال اتصال هاتفي ببرنامج Et بالعربي: “الحمد لله رب العالمين، ومثلما كنت دائماً أقول إن الناس لا ينفع أن تعرف عنّا إلّا الأخبار الجيدة”.

وأضافت: “اليوم بعد أن أصبحنا بخير الحمد لله، أريد أن أشكر الناس كلها التي كانت تدعوا لنا بالخير، وأريد أن أشكر من تدخلوا لحل الموضوع، من الوسط الفني”.

ووجّهت رنا سماحة شكراً بشكل خاص إلى الفنان رامي صبري، وكذلك الشاعر عوض بدوي، قائلة: “أريد أن أخص بالشكر النجم الجميل والأخ رامي صبري، لأنّه من أكثر الناس التي صممت على الصلح، وكذلك الشاعر عوض بدوي، لأنه حاول الصلح بيننا، ومن أصدقائنا محمد سراج، وغيرهم… وأي شخص حاول أن يصلح بيننا أوجه له الشكر جداً”.

وطالبت رنا جمهورها بأن يدعوا لها هي وزوجها سامر أبو طالب، قائلة: “ادعوا لنا دائماً بالخير، وربنا يهدي لنا الأحوال”.

وكان أبو طالب، قد شارك جمهوره ومتابعيه فيديو عبر “إنستغرام”، ظهر خلاله مع زوجته رنا سماحة، معلنان عودتهما، بعد أن تدخل بعض الأطراف للصلح بينهما.