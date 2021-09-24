“الحلزونة”.. محمد عساف يطلق أغنية جديدة باللهجة المصرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم الفلسطيني محمد عساف أحدث أغنياته بعنوان “الحلزونة”، عبر المتاجر الموسيقية وموقع الفيديوهات يوتيوب.

وتعاون “محبوب العرب” في هذه الأغنية مع الشاعر مصطفى حسن، والملحن سامح كريم، والموزع الهامي دهيمة، في حين تولت شركة بلاتينوم ريكوردز إنتاج الأغنية.

وحظيت الأغنية التي طرحت بطريقة اللايركس بتفاعل كبير من عشاق النجم الفلسطيني الذين عبروا عن سعادتهم بالأغنية الجديدة، وأشادوا بإتقانه للجهة المصرية.

وكان النجم الفلسطيني قد أحيا عدّة حفلات خلال فصل الصيف في عدّة دول عربية، وشهدت الحفلات حضوراً كبيراً من عشاقه.

يذكر أنّ محمد عساف كان قد طرح ألبومه الجديد “قصص عن فلسطين”، الذي ضم 7 أغانٍ عن فلسطين، في يونيو الماضي.