أبو بالعامية والفصحى.. “آن الأوان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان المصري أبو أغنيته الجديدة بعنوان “آن الأوان”، التي تتميز بالبساطة والمرح.

و”آن الأوان” هي عنوان الألبوم الجديد لـ”أبو”، الذي يطرح أغنياته ضمن خطة جديدة تتمثل في تقديم أغنية كل فترة. وتمزج الأغنية بين مفردات العربية الفصحى والعامية، في رسالة تُعبِّر عن الحيرة من تصرفات محبوب، وهي كلمات كوثر حجازي، وألحان وتوزيع مينو.

وكان “أبو” قد طرح، في وقت سابق، أغنية “ملك الفبركة” في “يوتيوب”، وهي أول أغنية من ألبومه “آن الأوان”، وتحمل بين كلماتها رسالةً تُعبّر عن اكتشاف حقيقة خداع الطرف الآخر، وهي من كلمات محمود صلاح، وألحان وتوزيع مينو.