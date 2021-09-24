ترشيح “بيروت 6.7” لجائزة إيمي.. وبطلة العمل زينة مكي تُعلِّق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رُشّحت سلسلة الأفلام الوثائقية التي تحمل اسم “بيروت 6.7” لجائزة إيمي العالمية في نسختها الـ73، والتي أُقيمت في لوس أنجلوس، وذلك كأفضل عمل رصد قصص واقعية عن انفجار مرفأ بيروت والذي عُرض العام الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً.

وعلَّقت بطلة العمل، الفنانة اللبنانية زينة مكي، التي شاركت بفيلم “فوج الإطفاء 175” من خلال تجسيد شخصية سحر فارس التي لقيت مصرعها بالانفجار، وهو من إخراج كارولين لبكي، وبطولة دياموند بو عبود، ميراي بانوسيان، محمد عقل ووسام صليبا وغيرهم.

وقالت زينة مكي: “منذ سنة تقريباً صوّرنا سلسلة أفلام وثائقية تحكي عن أحداث حقيقية عن انفجار مرفأ بيروت، ما كانت التجربة سهلة أبداً، بس ماراح أنساها، كثير مبسوطة إني اشتغلت مع المخرجة كارولين لبكي، وتعرّفت من خلال هالفيلم على فوج الإطفاء”.

وأضافت: “خبروني قصصهنّ، وشو صار معهنَّ، وتعرَّفت على خطيب البطلة سحر فارس ياللي هو بالنسبة لإلي صار مصدر قوة وإلهام، اليوم الفيلم مرشح لجائزة إيمي العالمية”.

الجدير ذكره أن سلسلة “بيروت 6.7” من تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وإخراج إيمرة كاباكوساك.