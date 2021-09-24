شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى وأحمد حلمى وهند صبرى يحتفلون بترشيح منة شلبى لجوائز إيمى: تستحقى أكتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من النجوم على دعم وتهنئة النجمة منة شلبى، بعد ترشيحها لجائزة Emmy Awards كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة"، وفى هذا الصدد، كتبت النجمة مني زكى، فى تدوينة على "ستورى" حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، "أشعر بالسعادة، مبروك موهبتنا العظيمة مينجو. أنتي تستحقي الأفضل".



تدوينه مني زكي

فيما كتب النجم أحمد حلمى، فى تدوينه أخرى عبر حسابه على "إنستجرام"، "مبروك يا منة ألف مبروك ويارب دايما من نجاح لنجاح أكبر"، أما النجمة هند صبرى، فكتبت: "أخبار مذهلة صديقتي ترشحت لجوائز أيمي عن دورها في كل أسبوع يوم جمعة"، كذلك كتب النجم عمرو يوسف: "تستحقي الأكثر يا صديقتي الغالية والنجمة الكبيرة".



تدوينه احمد حلمي



تدوينه عمرو يوسف



تدوينه هند صبري

فيما كتبت النجمة هالة صدقي عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "وكبرت البنوتة ووصلت لجائزة عالمية ممثلة مصرية عربية ومسلسل ناطق بالعربية ، بجد فرحانة من قلبي لأجمل وأصدق ممثلة اشتغلت وتعبت على نفسها كممثلة ومش علي الميديا كسرت كل القواعد المستجدة لتقيم الفنان.. سعيدة وفخورة بيكي مبروك".



تدوينه هالة صدقي

يأتى هذا فيما سبق وأعربت النجمة منة شلبى، عن سعادتها البالغة لترشيحها لجائزة Emmy Awards كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة".

وكتبت منة شلبى، عبر حسابها على انستجرام، قائلة: "شكراً للأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون على ترشيحي لجائزة إيمي في فئة أفضل ممثلة شرف كبير ليا ولكل فريق عمل "في كل أسبوع يوم جمعة "إني أكون أول ممثلة مصرية وعربية مرشّحة للجائزة دي عن عمل ناطق باللغة العربية أنا حقيقي مبسوطة من قلبى".