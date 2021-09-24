شكرا لقرائتكم خبر عن بداية الاعتدال الخريفى.. 5 أعمال درامية استمدت عناوينها من فصل الخريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "بتذكرك كل ما تيجي لتغيّم.. وجهك بيذكر بالخريف.. بترجع لي كل ما الدني بدها تعتم.. مثل الهوا اللي مبلّش عَ الخفيف.. القصة مش طقس يا حبيبي.. هاي قصة ماضي كان عنيف"، بهذه الكلمات التى غمرها الألم تغنت فيروز مشبهة حبيبها وقصتها معه بفصل الخريف، التى بدأت أول أيامه أمس الأول الأربعاء 22 سبتمبر، معلنا انتهاء فصل الصيف وبداية فصل سقوط أوراق الشجر، واعتدال درجات الحرارة، وعودة الأجواء الحميمية مرة أخرى.

ويبدو أن فصل الخريف، رغم أنه أكثر أيام العام إعتدالا فى درجات الحرارة وتميزه دون عن كل فصول السنة، إلا أنه كان رمزا للصعوبات والآلام والحزن فى السينما والدراما المصرية، حيث استمدت عدد من الأعمال الدرامية أسمها من اسم فصل الخريف، مستلهمة فى مادتها الدرامية أحداثا تعبير عن أجواء الفصل، ومنها:

"السمان والخريف"

فيلم من إنتاج عام 1967، وهو مأخوذ عن رواية للأديب نجيب محفوظ بنفس الاسم، والفيلم من بطولة محمود مرسى، نادية لطفى، عبدالله غيث، عادل آدهم، وإخراج حسام الدين مصطفى.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية عيسى الدباغ (محمود مرسي) ذلك الشاب الذي ينتمي لأحد الأحزاب والتي انتهى دورها بعد ثورة يوليو، فيتخبط في حياته وبعد أن يستبعد من المراكز الحساسة التي كان يتنصبها، يلتقي بفتاة الليل ريري (نادية لطفي) محاولا البحث داخلها عن شبح القوة والسلطة في القوت الذي تتعلق به ريري وتخلص له، إلا أنه عندما يكتشف أنها حامل يطردها، ويظل مختبئا من المجتمع المحيط به وبعد مرور ست سنوات يفاجأ بريري التي تتزوج من صاحب محل عجوز فيحاول العودة إليها إلا أنها ترفض الانسياق له، وتتوالى الأحداث.



فيلم "السمان والخريف"

"الشيطان والخريف"

فيلم من إنتاج عام 1972، من بطولة رشدى أباظة، سناء جميل، سامية جمال، صلاح قابيل، توفيق الدقن، قصة وسيناريو وحوار رأفت الخياط، وإخراج أنور الشناوى.

يدور العمل حول نعيم (رشدى أباظة) الذي يقرر الانتقام من نرجس (سناء جميل) أرملة وصفي (على عز الدين) الذي تسبب في دخوله السجن، فيعقد اتفاقًا مع دلال من أجل التخطيط للاستيلاء على أموال نرجس، فتدعي دلال (سامية جمال) أنها شقيقة نعيم، وتتقرب منها هي ونعيم، فتعجب به نرجس ويتزوجان، ويتخلص نعيم بعد ذلك منها لكي يضمن ذهاب أموالها إليه، لكنه يكتشف أن الأمر ليس هينًا بالمرة.



فيلم "الشيطان والخريف"

"خريف آدم"

خريف آدم فيلم أنتج عام 2002 وعرض عام 2005، بطولة هشام عبد الحميد، سوسن بدر، حسن حسنى، جيهان فاضل، سعاد نصر، تأليف علاء عزام ومحمد البساطى، وإخراج محمد كامل القليوبى.

وتدور أحداث الفيلم في جنوب مصر على مدى عشرين عاما مابين عامي 1948 و1968 وهي ليست مجرد اعوام بحساب السنين ولكنها سنوات حافلة بالمتغيرات العنيفة والحروب والهزائم في مصر والعالم العربي ولكن الوضع الساكن في إحدى قرى الصعيد لا يتغير ولا يهتز بل يثبت عند حالة من تصفية حسابات الماضي حيث ينتظر آدم اللحظة المناسبة للأخذ بالثأر لمصرع ابنه أثناء حفل زفافه ولا يحيا الا من أجل هذه الفكرة التي تسيطر عليه تماما وسط أحداث دامية لقرية تصدر الشهداء والقتلى وتنطوي على نفسها بمعزل عن العالم.



فيلم "خريف أدم"

"الخريف لن يأتى أبدا"

مسلسل من إنتاج عام 2002، من بطولة حسين فهمى، عزت أبو عوف، روجينا، نهال عنبر، أحمد سلامة، تأليف محمد عزيز، وإخراج صفوت القشيرى.

وتدور الأحداث حول رفعت (حسين فهمى) يقيم مصنعًا للإلكترونيات ويستورد أجهزة من اليابان ويشحنها بنفسه دون أن يؤمن عليها ويكتشف أن الشركة التى اشترى منها وهمية فتضيع كل أمواله وينهار مركزه ويضطر لبيع كل شىء لتسديد ديونه ويذهب لإقامه فى منزله القديم بمنطقة جبل يشكر وحده بعد أن رفضت زوجته أن تذهب معه، ويفتح ورشة النجارة الخاصة بوالده.



مسلسل "الخريف لن يأتى ابدا"

"شاطىء الخريف"

مسلسل من إنتاج عام 2003، من بطولة عزت العلايلى، سمية الألفى، فادية عبد الغنى، نبيل نور الدين، تأليف محمد السيد عيد، وإخراج علية يس.

وتدور أحداث المسلسل حول عودة عالم مصري في فلسفة الحضارة إلى أرض الوطن بعد غربة إستمرت 25 عاما ليفاجأ بتغيرات عديدة في المجتمع و بالسلبيات الكثيرة نتيجة التحول من الإشتراكية للرأسمالية دون توعية أو تمهيد إجتماعي لذلك التغيير الأمر الذي أثر كثيرا على السلوك الإجتماعي والعلاقات الاجتماعية.