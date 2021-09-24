شكرا لقرائتكم خبر عن محطات فى حياة الفنان محمد وفيق.. فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد وفيق، والذى يعد واحدا من أبرز فنانى جيله ممن برعوا فى تقديم الأدوار التاريخية والاجتماعية، واستطاع خلال مشواره الفنى أن يقدم العديد من الأدوار المميزة، التى ساهمت فى نقش حروف اسمه بأذهان المشاهدين .

ولد الفنان محمد وفيق في مثل هذا اليوم 24 سبتمبر عام 1947 بمحافظة الإسكندريةحصل محمد وفيق على بكالوريوس فنون مسرحية بتفوق عام 1967 فى الدفعة التى ضمت نور الشريف ومجدى وهبة شارك فى مسرحية "سندباد" من إخراج أحمد زكى وشجعه كثيرا محمود أمين العالم، وشاهد المسرحية "يوسف شاهين"، وأسند له بطولة فيلم من إخراجه لكن لم يكتمل المشروع.

اشتهر بأداء الأدوار التاريخية فى الأعمال الفنية سواء السينمائية أو التليفزيونية، من أبرزها رأفت الهجان شارك فى 16 فيلمًا سينمائيا، من أبرزها "الهروب"، "كتكوت"، "مجرم مع مرتبة الشرف"، "حب تحت المطر"، "الرسالة"، "لا شىء يهم"، "عصفور الشرق"، "قضية سميحة بدران"، "المنحرفون"، "سمارة الأمير"، "امرأة آيلة للسقوط".

شارك فى العديد من الأعمال الدرامية منها "الأصدقاء" و"ليالى الحليمة"، "أزهار وحنين وحنان" و"الست الأصيلة" و"نصر السماء" و"السيرة الهلالية" و"بوابة الحلوانى" و"بعد الشتات". توفى محمد وفيق يوم 14 مارس بمدنية السادس من أكتوبر بسبب تدهور حالته الصحية.



