شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سرحان يعلن تعافيه من كورونا: "كانت تجربة صعبة وعدت على خير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيناريست هاني سرحان، تعافيه من فيروس كورونا، حيث كتب عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع "إنستجرام": "الحمد لله تعافيت من الكورونا، كانت تجربة صعبة جدًا، بس الحمد لله عدت على خير.. شكرًا لكل شخص كلمني أو بعتلي رسالة أو حاول يوصلي خلال الفترة اللي فاتت".

وتابع: "وشكرًا لكل الناس اللي كانت بتدعيلي، وبعتذر لو مكنتش قادر أرد.. خلوا بالكم اليومين دول عشان الموجة الجديدة دي صعبة فعلاً".



هاني سرحان

وكان هاني سرحان أعلن إصابته بفيروس كورونا في بداية شهر سبتمبر الجاري عبر خاصية ستوري علي حسابه الشخصي علي موقع إنستجرام، حيث كتب: "إيجابي كورونا دعواتكم تعدي علي خير".

وكان قد تعاقد هانى سرحان على فيلم "اللي مايتسموش"، وهو أول أعمال هاني سرحان السينمائية الذي يعمل عليه حالياً على أن يكون الفيلم جاهزًا للعرض خلال 2022

ويدخل هاني سرحان فى تجربته السينمائيه الأولى عالم جديد من الإثارة والأكشن حيث يتناول الفيلم عالم القدرات الخاصة مثل تحريك الأجسام عن بعد وقراءة الأفكار وغيرها من القدرات التى مازالت حتى يومنا هذا بين الحقيقة والخيال.

ويخطط هاني سرحان في الفترة الحالية لخوض تجارب سينمائية عديدة بعد النجاح الدرامي الذي حققه العام الماضى بمسلسل "الاختيار2" والذى قام فيه بتوثيق بطولات رجال الشرطة واستطاع أن يتصدر قائمة مشاهدات رمضان 2020.

كما برز اسم هانى سرحان من خلال أعمال مثل مسلسل "الأب الروحى" بجزأيه الأول والثانى، والغوص في عالم المصارعة الرومانية بمسلسل "لمس أكتاف"، للنجم ياسر جلال،، وجرأة تناول الأحياء الشعبية في فترة الفتوات والحكم بالنبوت في مسلسل "الفتوة"، الذى حقق نجاحا كبيرا وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد.