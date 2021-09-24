جومانا مراد تشكر المركز الكاثوليكي لاختيارها عضو في لجنة التحكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة جومانا مراد، الشكر لإدارة المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، لاختيارها عضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام القصيرة "نحو حياة أفضل".

وكتبت جومانا، عبر حسابها على إنستجرام: "كان لي شرف المشاركة كعضو لجنة تحكيم في الدورة الأولى من مسابقة الأفلام القصيرة، والتي يقيمها المركز الكاثوليكي المصري للسينما تحت رعاية الأب بطرس دانيال المعروف عنه اهتمامه الكبير بالفن والفنانين والسباق دائما في كل محافل الخير والمناسبات الإجتماعية والثقافية والخيرية".

وأضافت: "وأيضًا هذه الدورة تحت رعاية معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام.. شكرًا لكم لاختياري كعضو في لجنة التحكيم ضمن مجموعة من الفنانين المميزين وإتاحة الفرصة لي لمشاهدة هذه الأفلام الرائعة القيمة الهادفة في رسالتها، ولتكن هذه الأفلام الجميلة خطوة نخطوها نحو حياة أفضل مع كل الحب والتقدير".

ويُقام حفل توزيع جوائز وتكريمات الدورة الأولى لمسابقة الأفلام القصيرة "نحو حياة أفضل"، التي ينظمها المركز الكاثوليكي المصري للسينما والمجلس العالمي للتسامح والسلام، الجمعة.

وتشكلت اللجنة العُليا للمسابقة برئاسة الأب بطرس دانيال وأحمد محمد بن الجروان وعضوية مجدي سامي وميشيل ماهر، فيما تشكّلت لجنة التحكيم برئاسة مدير التصوير السينمائي كمال عبدالعزيز رئيس المركز القومي للسينما سابقاً، وعضوية كلاً من رئيس أكاديمية الفنون وأستاذ المونتاچ بالمعهد العالي للسينما د. غادة جُبارة والفنانتين لقاء الخميسي وچومانا مراد والمخرج سعد هنداوي.