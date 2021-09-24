جرجس شكري يكشف عن اسم دورة المهرجان القومي للمسرح 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الناقد جرجس شكري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان القومي للمسرح المصري أن الدورة القادمة التي ستُقام في 2022 ستحمل اسم (المخرج المسرحي المصري).

جدير بالذكر أنه تم عقد مؤتمرا صحفيا، مساء الخميس، شهد حضور عددا كبيرا من الصحفيين ووسائل الإعلام، للتعرف على كافة التفاصيل والفعاليات الخاصة بالدورة الـ ١٤ من عمر المهرجان .

وحضر المؤتمر من لجنة المهرجان العليا النجم محمد رياض والناقد جرجس شكري ومدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح الفنان القدير إسماعيل مختار، وحضر من المكرمين الفنان الكبير فاروق فلوكس.