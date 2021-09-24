٣٣ عرضا مسرحيا في الدورة الـ١٤ للمهرجان القومي للمسرح المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

عقد المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ ١٤ برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، مؤتمرا صحفيا اليوم، الخميس ٢٣ سبتمبر للكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة، التي تقام في الفترة من ٢٧ سبتمبر إلى ٩ أكتوبر المقبل.

وأعلن الناقد باسم صادق عضو لجنة الاختيار والمشاهدة أنه يشارك في مسابقة المهرجان هذا العام ٣٣ عرضا مسرحيا من مختلف الجهات والهيئات الحكومية والخاصة، على مختلف المسارح بالقاهرة والجيزة.

وأكد صادق، أن البيت الفني للمسرح يشارك بـ ٥ عروض هي "فريدة" للمخرج أكرم مصطفى، و"أحدب نوتردام" إخراج ناصر عبدالمنعم، و"قاع" إخراج محمد مرسي، و"جنة هنا" إخراج محمد صابر، و"dogs" إخراج كمال عطية، وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ٥ عروض هي "آه كارميلا" إخراج أشرف علي، و"الظل" إخراج سامح الحضري، و"النداهة" إخراج ريهام عبدالرازق، و"مهاجر برسبان" إخراج جمال ياقوت، و"كيفين" إخراج حسام عادل.

ويشارك مسرح الهناجر بعرضي "المسيرة الوهمية" إخراج طارق الدويري، و"ديجافو" إخراج أحمد فؤاد، أما صندوق التنمية الثقافية يشارك بـ ٣ عروض، هي " مشعلو الحرائق" إخراج محمد مرسي، و"لا حقيقة عند بوابة راشمون" إخراج كريم شهدي، و"لكنها تدور" إخراج عمرو صلاح الدين.

وتشارك دار الأوبرا بعرض واحد هو "إيزيس" إخراج كريمة بدير، ويشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بعرضين، هما: "تغريبة بنت الزناتي" إخراج منار زين، و"كهف رام" إخراج حسن سعد.

ويشارك المسرح المستقل بـ٥ عروض هي و"هنا القاهرة" للمخرجة رشا الجمال، و"التجربة الدنماركية" للمخرج صلاح إيهاب، و"وفاة بائع متجول" للمخرج سعيد مدكور، و"اسمي أوسكار" إخراج أحمد رجائي، و"مسيرة في الغابة" إخراج فادي أحمد.

وتشارك النقابات ومنظمات المجتمع المدني بعرض واحد هو "ملحمة السويس" إخراج محمد زكي، كما تشارك وزارة الشباب والرياضة بعرضي: "أحداث لا تمت للواقع بصلة" إخراج محمد طنطاوي، و" الجانب الآخر" إخراج هاني رابح، والبنوك والشركات تشارك بعرض واحد هو "الصندوق الأسود " إخراج صلاح العالي، ويشارك المسرح الجامعي بعرض "قابل للكسر" للمخرج لبيب عزت، و"سالب صفر" إخراج إسلام خالد.

ويشارك المعهد العالي للفنون المسرحية بعرضين هي "سالب واحد" للمخرج عبدالله صابر و"برنتانيا" للمخرج مينا لويز، و"أحدهم" للمخرج محمد عماد، ومن المسرح الخاص يشارك في المسابقة عرضا واحدا بعنوان "أنا مش مسؤول" إخراج محمد جبر.