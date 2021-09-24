شكرا لقرائتكم خبر عن رشوان توفيق يكشف سبب غيابه عن الأعمال الفنية: ربنا ميحوجنيش (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى تلفزيون الخليج 365 حواراً مطولاً مع الفنان الكبير رشوان توفيق تحدث خلاله عن مسيرته الفنية والإنسانية وكشف فيه العديد من مواقفه مع كبار النجوم ومع الشيخ الشعراوى.

وأوضح الفنان الكبير خلال الجزء الأول من حواره لبرنامج حكايات زينب سبب غيابه عن الأعمال الفنية خلال السنوات الأخيرة، رغم حرصه على التواجد في الجنازات والعزاءات الخاصة بزملائه مهما كانت الظروف.

وقال الفنان الكبير الذى قضى سنوات يرعى زوجته فترة مرضها: "فى فترة مرض زوجتى لم أكن أبتعد عن البيت حتى مع وجود الشغالين حتى أرعاها ولا أتركها وحدها، وبعد وفاتها لم أجد دوراً مناسب حتى أعود".

وبحسم قال الفنان الكبير رشوان توفيق:"مفيش أدوار جيدة بتتكتب للفنانين الكبار، وهذا ما جعل كتير من الفنانين الكبار يبتعدوا عن الفن وأخرهم الفنانة ليلى طاهر ويكتفوا بما قدموه"

وأردف ملاك الفن قائلاً :"لكن الله يدافع عن الذين أمنوا، وربنا بيدافع عننا،وأعمالنا بتتعرض فى كل القنوات، المال والبنون، النوة ، جلباب أبى ، الليل وأخره، امرأة من زمن الحب، هى والمستحيل وغيرها"

"عندنا أزمة في الكتابة وأنا ضد مصطلح ورش لأنه يطلق على ورشة النجارة ،والميكانيكا لكن لا تصلح أن تطلق على أدباء"..هكذا لخص الفنان الكبير أزمة كبار الفنانين.

وتابع:" لما كنت أقرأ لأسامة أنور عكاشة أوجلال عبدالقوى أو مجدى صابر أو محفوظ عبدالرحمن أعرف كتابة كل منهم دون أن اقرأ الاسم ، وكنت أقول لمحفوظ عبدالرحمن أن كل جملة يكتبها تصلح مونولوج، ولن أعيش في جلباب أبى كانت حوالى 15 صفحة لإحسان عبدالقدوس واستطاع مصطفى محرم أن يكتب منها أكثر من 30 حلقة"

وتابع :"فى مسلسل الليل وأخره بكيت وأنا بقرأ مشهد كتبه جلال عبدالقوى وأنا فى السيدة نفيسة وبقول لما شفت البنات طالعة من المدارس تمنيت من الله يرزقنى ببنت فجت البنت سميتها نفيسة"

وبحنين للفن الذى أعطاه كل عمره قال الفنان الكبير:" لو اتعرض عليا دور كويس هعمله، الحمد لله الرحمن ساتر الواحد وربنا يكفينى شر المرض وميحوجنيش"