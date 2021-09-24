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حفل أم كلثوم على مسرح الساقية للعرائس 7 أكتوبر المقبل

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القاهرة - سامية سيد - يقدم مسرح الساقية للعرائس بساقية الصاوى حفلا غنائيا للسيدة أم كلثوم، وذلك يوم 7 أكتوبر المقبل، وخلال الحفل يتم تقديم عدد كبير من أغانى كوكب الشرق منها "هذه ليلتى"و"عودت عينى"، وذلك خلال حفلتين متتاليتين على أن تبدأ الحفلة الأولى فى الـ 6 مساء، والحفلة الثانية فى الـ 8 مساء، وذلك مع أخذ جميع الإجراءات الإحترازية للحد من .

 

يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار. 

 

تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية «الماسورة الكبيرة» للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع «أم كلثوم تعود من جديد» ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر ، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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