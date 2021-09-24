شكرا لقرائتكم خبر عن حفل أم كلثوم على مسرح الساقية للعرائس 7 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مسرح الساقية للعرائس بساقية الصاوى حفلا غنائيا للسيدة أم كلثوم، وذلك يوم 7 أكتوبر المقبل، وخلال الحفل يتم تقديم عدد كبير من أغانى كوكب الشرق منها "هذه ليلتى"و"عودت عينى"، وذلك خلال حفلتين متتاليتين على أن تبدأ الحفلة الأولى فى الـ 6 مساء، والحفلة الثانية فى الـ 8 مساء، وذلك مع أخذ جميع الإجراءات الإحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية «الماسورة الكبيرة» للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع «أم كلثوم تعود من جديد» ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر ، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس.