4 ورش ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في "التمثيل والإخراج والمكياج والتأليف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

عقد المهرجان القومي للمسرح المصري مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل دورته الرابعة عشر، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل وبحضور الفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض، والناقد والشاعر جرجس شكري أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، مساء الخميس، في المجلس الأعلى للثقافة.

وجاء خلال المؤتمر الإعلان عن 4 ورش في مجالات الإخراج والتمثيل والتأليف والمكياج يقدمها خبراء في كل مجال، حيث يقدم ورشة الإخراج المسرحي المخرج الكبير عصام السيد، أما ورشة المكياج المسرحي يقدمها الماكيير إسلام عباس، وورشة التأليف المسرحي يقدمها الكاتب الكبير بهيج إسماعيل، أما ورشة التمثيل فيقدمها الفنان والمخرج أحمد مختار.

وتعقد جميع الورش بالمجلس الأعلى للثقافة بقاعات التدريب وتقدم مجانا للمواهب في كل مجال سبق ذكره، ومواعيد كل ورشة وكيفية المشاركة فيها معلن عنها عبر الموقع الرسمي للمهرجان وعلى جميع منصاته .

المهرجان القومي للمسرح المصري يقام تحت إشراف وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم، ويرأس المهرجان الفنان القدير يوسف إسماعيل وتحمل الدورة عنوان (الكاتب المسرحي المصري) ويتنافس فيها ٣٣ عرضا مسرحيا من مختلف الجهات الإنتاجية.