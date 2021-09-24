محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة صابرين وجميلة عوض، بالعرض الخاص لفيلم "عروستي" المعروض حاليا بدور العرض السينمائي.

ونشرت صابرين، الصورة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من العرض الخاص لفيلم عروستي".

فيلم "عروستي" بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، محمود البزاوي، صابرين، زينب غريب، مروان يونس، وهو من إخراج محمد بكير.

واحتفل نجوم العمل بالعرض الخاص للفيلم مساء الإثنين الماضي بحضور عدد من نجوم الفن.

من ناحية أخرى، تشارك صابرين في بطولة الفيلم الكوميدي "الإنس والنمس" أمام النجم محمد هنيدي، كما تشارك في بطولة فيلم "200 جنيه" أمام النجوم ليلى علوي، إسعاد يونس، أحمد السقا، ويعرض حاليا بالسينمات.