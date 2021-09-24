احلام تفاجىء زوجها مبارك الهاجري بعيد ميلاده.. شاهد ردة فعله!

كتب امير فتحي في الجمعة 24 سبتمبر 2021 06:50 صباحاً - حرصت الفنانة الاماراتية احلام على الاحتقال بعيد ميلاد زوجها بطل الراليات القطري مبارك الهاجري حيث وجهت له رسالة رومانسية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتاعي.

فقد نشرت احلام صورة لها مع مبارك الهاجري ظهرا فيها على متن يخت وعلقت كاتبة: “كل عام وانت اطيب واطهر واجمل شي عرفته كل عام وانت حبيبي وسندي وتاج راسي وصديقي الصدوق وابو عيالي وظهري كل عام وحنا مع بعض طول العمر كل عام وانت بخير حبيبي مبارك احبك”.

This is a Twitter Status كل عام وانت اطيب واطهر واجمل شي عرفته كل عام وانت حبيبي وسندي وتاج راسي وصديقي الصدوق وابو عيالي وظهري كل عام وحنا مع بعض طول العمر كل عام وانت بخير حبيبي مبارك احبك 💌🎂🤵🏻‍♂️🎁🌹🌹🌹🌹🌹🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈 pic.twitter.com/PaMv4ZqTvB — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) September 24, 2021

بدوره كشف مبارك الهاجري عن كيفية مفاجأة احلام له بعيد ميلاده عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه على انستغرام حيث استعرض قالب حلوى كبير باللون الازرق.

وقال مبارك الهاجري: “اليوم يوم جميل ويكاند والاجمل من ذلك يوم عيد ميلادي والله انا انسى متى عيد ميلادي لكن ام فاهد الله يسعدها دائما تتذكرني وهي اول السابقين”.

ثم عرض لوحة لاحلام وتوجه لها قائلا “يا عمري يا ام فاهد انت الله يسلمك ويعزك ويبارك فيك حبيبتي ودمتي الزوجة والحبيبة والصديقة والاخت والام يا عمري يا ام فاهد”.