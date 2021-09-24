نيللي كريم تتراجع عن تصريحات “النكد” حول طليقها وتنتقد راغدة شلهوب وتصفها بـ “المستفزة”!.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 24 سبتمبر 2021 06:50 صباحاً - تراجعت الفنانة المصرية نيللي كريم عن تصريحات سابقة لها حول طليقها خبير التغذية هاني أبو النجا والتي اعتبرت فيها ان فترة ارتباطها به كانت “سنوات نكد” مؤكدة انها ادلت بذلك تحت ضعط المذيعة التي لم تسمها.

وقالت نيللي كريم، خلال لقائها ببرنامج” يوم ليك” مع الإعلامية سمر يسري المذاع عبر فضائية “الحياة” مساء الخميس، ردا على سؤال حول تلك التصريحات بالقول “المذيعة قعدت تضغط تضغط فقلت لها خلاص حليني”.

وتابعت “البني ادم بعد ما يمر في مشكلة ما مثلا الطلاق رد فعله بعد يوم غير بعد سنة غير بعد عشر سنين وطبيعي هو كان عنده مشاكل معايا وانا كان عندي مشاكل معاه والموقف كان نفسه مشكلة فالردود بعض اوقات تبقى غصب عنك”.

واضافت “بناتي في سن واحدة عندها 13 سنة والثانية عندها 9 سنين فمحبش حد منهم يسمع اني انا اقول كلمة وحشة عن والدهم ولا هو يقول كلمة وحشة على مامتهم انا ما بحبش ده حتى لو في مشاكل الا لو توقعى في مذيعة مستفزة”.

يذكر ان تلك التصريحات ادلت بها نيللي كريم مع المذيعة راغدة شلهوب خلال استضافتها في برنامج “100 سؤال”، منذ حوالي خمس سنوات، حيث قالت حينها: “شحنة النكد اللي انا اخذتها وقدمتها في كل اعمالي يعني دي اعتقد بتجي مش ببساطة” وتابعت “عمر الحاجات دي ما كانت حتطلع بالمصداقية اللي انا طلعتها عالشاشة الا لو حد فعلا كان بعاني”.

وقالت ان ما جبرها على العيش مع طليقها 11 سنة في النكد هو “الصبر ان الامور تكون احسن وانا انسان بحب التفاول”.

يذكر ان نيللي كريم كانت متزوجة في تسعينات القرن العشرين من والد أبنائها «كريم» و«يوسف» لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وفي عام 2004 تزوجت من خبير التغذية «هاني أبو النجا» وأنجبت ابنتان هما «سيليا» و«كندة» وفي عام 2015 أعلنت عن انفصالهما.

وكانت نيللي كريم قد تزوجت مؤخرا في 11 أغسطس 2021 من لاعب الاسكواش هشام عاشور.